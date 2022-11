$!La violencia contra las mujeres es el delito que más ha crecido en Sinaloa y el País: Guerra Ochoa

“Por eso nosotros decimos que no habrá paz en Sinaloa y en México mientras las mujeres sigan siendo violentadas, mientras las mujeres no encuentren la paz en el hogar y en la familia no podemos tener paz social ni podemos tener una seguridad con éxito, para poder construir la seguridad con buenas bases necesitamos erradicar esa violencia que las mujeres están padeciendo en el entorno cercano”.

También dijo que Mazatlán, por sus particularidades de ser lugar de tránsito, con alta afluencia de visitantes de diferentes estados, incluso internacional y como lugar turístico tiene sus propios retos y eso se ve reflejado de manera muy particular y muy cercana , por lo que se tienen que hacer todos los esfuerzos que se tiene que hacer para mantener a las niñas y a los niños fuera de la violencia física, sexual y patrimonial pues hay algunos menores que pueden ser explotados para recaudar dinero por adultos.

Además, se debe trabajar el tema de la trata de personas, el de la prostitución infantil y de la explotación con fines de lucro de las niñas y de los niños.

“Por eso celebro que estemos esta mañana aquí precisamente para la firma de la Red de Mujeres Constructoras de Paz, porque las mujeres no solamente debemos de verlas como víctimas, las mujeres son protagonistas y son protagonistas de transformación y son protagonistas de la construcción del bienestar, más de un 33 por ciento de los hogares de Sinaloa está encabezado por mujeres jefas de familia solas que se quedan al frente y con la responsabilidad de sacar adelante a sus familias”, dio a conocer.

“Y en muchos sentidos las mujeres nos ponen el ejemplo, el grueso de las mujeres que generan riqueza en Mazatlán está trabajando en el hotelería, en restaurantes y en servicios, mucho le debemos como Gobierno a las mujeres, a estas mujeres que generan riqueza y que potencializan destinos turísticos como éste, pero también confiamos en las mujeres como constructoras de paz y por eso nos encontramos aquí”, reiteró la titular de la Secretaría en mención.

“Las mujeres hasta por los roles y por los estereotipos y las funciones que nos han asignado tienen mucha más vinculación con las tareas de cuidado, quién cuida enfermos, quién cuida ancianos, quién cuida a niñas y a niños que no sean las mujeres y quién puede entonces cuidar y construir la paz que no sean mujeres cuando tienen esa vocación pacifista y cuando tienen precisamente esa vocación de cuidado, de unidad, por eso estamos apostando a que las mujeres de víctimas se conviertan en protagonistas, que las mujeres sean las constructoras de la paz en Sinaloa y sean las constructoras de la paz en México”.