La violencia no se resolverá con más operativos, sino con resultados: Sergio Rojas

MAZATLÁN._ El incremento de la violencia en Mazatlán no se resolverá únicamente con el despliegue de más elementos de seguridad o con la realización de operativos, sino con una estrategia que genere resultados y devuelva la tranquilidad a la población, afirmó Sergio Rojas Velarde.

El vicepresidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación señaló que, a pesar de la llegada constante de efectivos militares a Sinaloa, los hechos violentos continúan de manera cotidiana, por lo que consideró necesario replantear la estrategia de seguridad.

“Esto no se va a resolver solamente con operativos policiales o con más elementos. Se resuelve con la coordinación de los tres niveles de gobierno, con los empresarios, con la academia y con la sociedad. Necesitamos reunirnos y eso es lo que no está pasando”, comentó.

Rojas Velarde sostuvo que el principal reclamo de la ciudadanía no es conocer cuántos elementos participan en los operativos, sino observar una disminución en la incidencia delictiva.

“Claro que están trabajando, hay elementos, todos los días llegan nuevos elementos, pero no hay resultados, la gente no quiere escuchar enfrentamientos entre los sectores productivos y el gobierno”, declaró.

“Lo que la gente quiere escuchar es qué vamos a hacer para resolverlo, más allá de decir quién tiene la culpa, necesitamos dar soluciones”.

El representante empresarial destacó que el combate a la inseguridad debe construirse mediante una estrategia integral que involucre a todos los sectores, ya que, dijo, actualmente las mesas de trabajo se desarrollan únicamente entre autoridades gubernamentales.

“No veo una reunión donde estén involucrados todos los sectores productivos. Eso ya lo hemos puesto sobre la mesa, ya lo hemos solicitado, pero lamentablemente no se ha dado”, expresó.

Asimismo, el vicepresidente nacional de Canacintra aseguró que el deterioro de las condiciones de seguridad ya registran consecuencias para el desarrollo económico de Mazatlán al señalar que algunas empresas han decidido aplazar sus proyectos de inversión ante el clima de violencia.

“Imagínate para los nuevos proyectos lo que significa que se esté recrudeciendo la violencia en las últimas semanas. Todos los días tenemos incidencia de asesinatos y nos preocupa mucho”, dijo.

“No están las condiciones y eso es lamentable porque necesitamos que se poblen los parques industriales. Las visitas para nuevas inversiones se han retrasado. Dicen ‘¿Sabes qué? No voy a ir este año, lo voy a pasar para el año siguiente’”, agregó.

Rojas Velarde mencionó que esta situación también ha frenado el desarrollo de proyectos industriales que ya estaban contemplados para el municipio, como la apertura del Parque Industrial Tetakawi y la ocupación de una segunda nave industrial que permanece lista, pero sin una empresa que la opere.

“No están las condiciones y eso es lamentable porque necesitamos que se pueblen los parques industriales. Si no hay seguridad, no hay desarrollo. No va a haber inversión y no se pueden generar empleos”, señaló.

Por otro lado, antes de referirse al impacto económico, Rojas Velarde pidió mantener la atención en las personas afectadas por la violencia y no limitar el análisis a las pérdidas materiales o empresariales.

“Primero que nada, más allá de las afectaciones económicas y empresariales que pueda haber, tenemos que ser empáticos con las víctimas. Hay personas, comunidades y familias que están siendo afectadas por toda esta violencia, que les han robado su tranquilidad”, mencionó.

Finalmente, Rojas Velarde hizo un llamado a que el debate sobre la inseguridad deje de centrarse en la asignación de responsabilidades y se enfoque en la construcción de soluciones.

“La gente no quiere escuchar enfrentamientos entre los sectores productivos y el gobierno. Lo que quiere escuchar es qué vamos a hacer para resolverlo. Más allá de decir quién tiene la culpa, necesitamos dar soluciones”.