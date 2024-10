Habló acerca de buscar la unidad, la comunión y el entendimiento mutuo sin perjudicar a ninguno de nuestros semejantes, ya que asegura que el trabajo arduo y con valor siempre será recompensado.

“La palabra de Dios hoy nos invita a aspirar los bienes superiores, que son los bienes de la prudencia, la sabiduría, la justicia, la unidad, el entendimiento de la armonía, de la fraternidad, y por ejemplo en la familia es lo más importante, buscar que haya unidad, que haya entendimiento y que haya comunión mutua. Es necesario trabajar para llevar el sustento a la familia, pero siempre hay que hacerlo de manera honesta, de manera honorable y sin perjudicar al prójimo”, añadió.

“También debemos sobre todo procurar y no dañar al prójimo, no abusar del prójimo, no maltratar al prójimo, no rechazar al prójimo, porque eso es lo más grave que puede haber en este mundo, el perjuicio que hagamos a los demás”.