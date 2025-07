$!La violencia sigue en Las Iguanas, en Concordia, y piden apoyo para bajar a familias que aún están en el poblado

”(Pedimos apoyo para) subir a llevarnos con los familiares que se nos quedaron allá. queremos que el Gobierno nos apoye, pero no quiere, entonces ellos no tienen cómo regresarse y nosotros nos vinimos con las puras manos y queremos regresar por ellos y por pocas cosas que necesitamos aquí”, dijo una de las personas consultadas que por seguridad pidió no hacer público su nombre.

El Presidente Municipal ha ido por su cuenta a ese lugar, pero no ha dado el apoyo para bajar a quienes no se han desplazado por la violencia, dijeron.

”Hay personas que tienen más de dos meses aquí, Concordia no quiere ayudar, por eso estamos solicitando aquí (en Mazatlán haber si nos ayudan a ir por ellos, la mayoría (salieron), quedan muy pocas ya (en Las Iguanas), quedan como unas 20 personas”.

Ante la falta de apoyo del Gobierno Municipal de Concordia decidieron pedir ayuda este martes al Gobierno Municipal de Mazatlán y se reunieron con personal de la Dirección de Bienestar y Desarrollo Rural, donde nada más les dijeron que estarán en contacto vía telefónica con ellos, pero no les aseguraron que les brindarán apoyo.

”No, nada más nos dieron un número para que estemos marcando para cuando ellos nos van a dar una fecha y ya, es un número del muchacho que nos atendió (en la Dirección de Bienestar y Desarrollo Social del Gobierno de Mazatlán), pues vamos a esperar a ver qué pasa”, añadió otra de las personas consultadas que dijo que las personas desplazadas por la violencia como en su caso ya se sienten desesperadas.

”Sí pues cómo no, nos venimos sin nada, unos dejaron familiares allá y no tienen que salirse y pues así, nosotros veníamos nada más por unos días, pero ya no pudimos entrar (nuevamente a Las Iguanas), fue cuando se puso ya feo y ya no pudimos sacar nada, hasta ahorita tenemos ya dos meses así”.

Reiteró que no les dieron fecha de si les van a brindar apoyo o no, solamente les pidieron que estén marcando al número telefónico que les proporcionaron.

”No nos dieron fecha, sólo que estemos marcando, marcando y ya ellos nos van a decir tal día”, expresó una de las personas consultadas.