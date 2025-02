La Virgen de Nazaret estará de visita en Mazatlán; le pedirán por la paz en Sinaloa

MAZATLÁN._ Del 14 al 20 de febrero, la Virgen de Nazaret estará de visita en la Diócesis de Mazatlán.

El Obispo Mario Espinosa Contreras manifestó que se le pedirá por la paz en el Medio Oriente, y que también cese la violencia en Sinaloa.

“Ante ella vamos a pedir mucho por la paz en Tierra Santa que se encuentra muy frágil, hay una tregua indefinida... y también la paz entre nosotros que estamos tan necesitados de la paz, porque en los últimos meses, como todos lo sabemos y experimentamos, se ha desencadenado una inseguridad y la violencia”, señaló Monseñor.

“Por desgracia tenemos ya varios meses, en toda la República sigue muy fuerte la violencia, pero de manera especial se acrecentó también en Sinaloa desde hace como cinco meses y pues debemos por una parte pedir a Dios de que mueva los corazones de las personas que están implicadas, en el sentido de que busquen serenarse y que cada día vaya prevaleciendo más el respeto a las personas en su vida humana, porque cuando hay violencia es un espiral interminable, pero nunca se va terminar mientras haya violencia”.

Espinosa Contreras recalcó que se ocupa que quienes ejercen violencia traten de ser más serenos, más tranquilos y pacíficos por el bien de la sociedad y del bien público.

“Entonces, ojalá cesen las venganzas, cesen las discordias y los padres de familia deben educar a sus hijos que no sean rencorosos, los padres de familia deben educar a sus hijos que no sean violentos, que no reaccionen instintivamente ante lo que les es ofensivo, sino que tengan siempre una actitud más madura ante esas realidades que todos vivimos de vez en vez, que es sufrir algún agravio, alguna ofensa”, añadió.

“También pedimos para que las autoridades correspondientes tengan más inteligencia y más eficacia en pacificar el estado, pacificar los municipios”.

El Obispo de la Diócesis de Mazatlán expresó que la violencia no deja de estar en el norte y se va presentando también en otros municipios como Mazatlán, donde el pasado viernes fueron asesinadas cinco personas en el fraccionamiento Santa Fe.

Precisó que la Virgen de Nazaret estará en la Diócesis de Mazatlán del 14 al 20 de febrero, y en el puerto estará primero en la Catedral Basílica y despuéss en las parroquias del Divino Redentor, en la de Nuestra Señora del Carmen y en la de San Juan Apostol Evangelista.

“Y viene también una piedra de la casa de María, donde según la tradición ella habitó y que se encuentra resguardada en la Basílica de la Anunciación en Nazaret, entonces esa Virgen sale allá cada ocho días por las calles de Nazaret y va venir y vamos a pedir especialmente por la paz, por una parte en Sinaloa y por otra parte en Tierra Santa suplicando ese don y que todos queramos ser más pacíficos”, reiteró Monseñor.

“Se ocupa por una parte que nosotros queramos ser más pacíficos y por otra parte que Dios nos dé la fuerza y la inteligencia para hacerlo”.

Espinosa Contreras también informó que hasta el momento se dice que las reliquias de San Judas Tadeo van a venir en la última semana de marzo, pero todavía están ajustando los itinerarios y pueden tener una variante.

“Pero actualmente está contemplada que la última semana de marzo estarán aquí durante tres días las reliquias visitando el Santuario de El Rosario unas horas al menos, la Catedral Basílica y el Templo de San Judas Tadeo aquí en la ciudad, para posteriormente salir a Culiacán”, apuntó el Obispo.