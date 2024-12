Laboran 129 embarcaciones de Mazatlán en capturas de camarón en altamar: Capitanía de Puerto

Actualmente un total de cerca de 129 embarcaciones de la flota camaronera mazatleca laboran en las capturas de camarón en altamar y en esta temporada no se han reportado asaltos, manifestó el Capitán Regional de Puerto de Mazatlán, Luis Antonio Barreiro Varela.

“Tenemos 129 embarcaciones, más-menos, algunos ya es el segundo viaje, ya es en menor cantidad, como les decía hace ratito muchos entran para avituallarse, cuestiones logísticas, a veces para alguna reparación y a veces para algún cambio de tripulantes”, añadió.

Recordó que de la flota camaronera de Mazatlán, integrada por cerca de 600 embarcaciones, al primer viaje salieron cerca de 260 de ellas y actualmente ya nada más se encuentran laborando cerca de 129, ha ido bajando, pero son los trabajadores del sector quienes conocen si hay o no mucho producto.

Además dio a conocer que los bancos de niebla que se presentan este lunes en Mazatlán son normales de la temporada y aunque el puerto no está cerrado a la navegación sí hay algunas restricciones de la misma a embarcaciones menores.

“Son normales, pero al ratito ya que salga el sol ya todo se normaliza, sí tengo una restricción que acabamos de hacer hace ratito para las embarcaciones menores, sobre todo los prestadores de servicios turísticos, embarcaciones menores por cualquier cosa más vale la seguridad”, reiteró.

“Es una restricción, no se cierra el Puerto, nada más es una restricción a las embarcaciones menores vamos a esperar a ver cómo se desarrolla, hasta ahorita hemos tenido pocos bancos de niebla, pero vamos a ver cómo se desarrolla de aquí a enero, va empezando la temporada y no se han presentado incidentes, afortunadamente y gracias a Dios no hemos tenido hasta ahorita accidentes, e incidentes tampoco hemos tenido así de gran tonelaje”.

Además recordó que constantemente se tienen pláticas de concientización con prestadores de servicios turísticos de que se trata de una comunidad marítima y si algo le pasa a uno le pasa a todos y si a uno le van bien a todos les va bien, es lo más importante.

“Constantemente durante el año vamos haciendo diferentes operativos, algunos son sorpresa, algunos ni cuenta se dan ellos de que lo hacemos, pero precisamente de eso se trata para ver cómo es que actúan y no tenemos la verdad ningún problema, no tengo ninguna queja, todos mis amigos prestadores de servicio la verdad es que están haciendo su trabajo muy bien”, dio a conocer.

Añadió que tras estas revisiones se han emitido algunas recomendaciones que son las de siempre y se les repite que si a uno le pasa algo le pasa a todos y se ha encontrado muy buena respuesta en general de toda la comunidad marítima para cumplir con los requisitos y medidas de seguridad que deben contar sus embarcaciones.