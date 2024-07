MAZATLÁN._ Luego de que este domingo un comandante de la policía Municipal de Mazatlán resultara herido de bala al resistirse a un asalto en la colonia Valles del Ejido, el Alcalde Édgar González comentó que el elemento ya se encuentra fuera de peligro, además de lamentarse por los hechos de inseguridad que se viven en la ciudad.

González Zataráin relató los hechos sobre el atentado que sufrió el agente de la policía a manos de un asaltante, señalando que en ese momento se encontraba fuera de servicio, por lo que no estaba armado.

“El comandante estaba en su día de descanso, no estaba armado, al parecer lo quisieron asaltar y forcejeó con la persona, entonces resultó lesionado; él no portaba armas y estaba obviamente fuera de servicio. Por fortuna ya está estable, pero obviamente son de esas cosas que a veces cuando no te sometes, y él como policía actuó queriendo repeler el tema del asalto, así qué cuando te opones a ese tipo de cosas dónde tú luchas primero por sobrevivir, hicieron que él se opusiera al asalto precisamente para evitar que le quitaran sus pertenencias”, dijo.

“Quizás se le olvidó que no estaba armado, que no estaba con el uniforme; sus instintos lo hicieron actuar de esa forma y le provocaron esta lesión, pero afortunadamente ya está bien y no pasó a mayores”, agregó.

Ante los hechos de inseguridad que vivió el elemento de la policía, el Presidente Municipal no escondió su lamentación por los sucesos que viven las personas en ese tema, mientras recalca que seguirán atendiendo esas problemáticas con operativos en esa zona y en otras.

“La inseguridad está ahí; hemos visto en el país casos como éste que lamentamos contra incluso servidores públicos, contra mujeres, feminicidios, contra policías y contra todo. Obviamente no estaba uniformado el comandante, no fueron a asaltar a un policía, el delincuente fue a asaltar un ciudadano en ese momento, pero son temas que hay que seguir atendiendo y atacando, por eso hemos seguido fortaleciendo la policía con más elementos en la zona, porque que este tema tiene que ir mejor mejorando”, expresó.

También comentó que el agresor del agente policial aún sigue libre, sin embargo, las fuerzas policiales ya tendrían localizados algunos puntos para dar con él y hacer los debidos procesos. De igual modo, el Alcalde señaló que el operativo de seguridad vacacional ya está en marcha desde hace tiempo.

“No, no se ha capturado aún; están ya con los indicios para dar con él porque tienen unas imágenes, ya una noción de dónde poder encontrarlo, pero siguen con ese tema ellos todavía”, anunció.

“Ya arrancó el operativo de seguridad, ya está en marcha; no damos banderazo en sí, nada más estilamos porque así se usa como uso o costumbre, y es que como se da el de semana Santa y el de Guadalupe Reyes, pareciera que sí, pero en este caso el de verano y extraordinario no se da un banderazo, sin embargo ya se inició desde hace tiempo”, declaró.