Tras lamentar los hechos violentos que se registraron en Mazatlán entre el fin de año y el Año Nuevo donde un hombre fue asesinado y una mujer fue herida a balazos, además de reportes de disparos al aire y accidentes viales, el Alcalde Édgar González Zataráin dijo que después de ello salieron bien las cosas.

”Es imposible, es fin de año, afortunadamente comparado con otras ciudades nos fue bien, lamentable que haya habido estos hechos, muchos incendios por pirotecnia, por vagancias, de todo tipo hubo y el tema de los hechos delictivos, la persona que asesinaron muy lamentable y bueno, digo es muy difícil tener un saldo blanco en esas fechas, es muy complicado”, agregó.

”Afortunadamente disminuyeron los reportes de disparos al aire, sí hay reportes que se dieron, pero en menor medida comparativamente con otros años, ...el tema también de los accidentes viales que fueron bastantes, también nos pega muy duro, eso es lo que nos pega más, pero de ahí en fuera creo que salieron bien las cosas, hubo presencia y mucha coordinación con las corporaciones federales, la Guardia Nacional estuvo presente”.

En conferencia de prensa, el Coordinador Municipal de Protección Civil, Eloy Ruiz Gastélum, precisó que entre el 31 de diciembre y el 1 de enero se brindaron cerca de 88 atenciones de emergencias en la ciudad por parte de los diferentes cuerpos de emergencia y rescate.

”La noche del 31 se logró retirar de diferentes puntos de la ciudad 15 kilos de pirotecnia, pirotecnia que logramos que no llegara al alcance de nuestros niños y la juventud”, indicó.

”Tenemos un aforo estimado en la zona de playa de 14 mil bañistas en ambos días, y dentro de esos 14 mil tenemos 11 bañistas rescatados, ninguno de ellos tuvo mayores complicaciones, hubo solamente dos de ellos que fueron trasladados al Hospital de Cruz Roja a una valoración médica más detallada, más exhaustiva y se pudieron recuperar favorablemente”.

Mientras que el Secretario de Seguridad, Jaime Othoniel Barrón Valdez, precisó que en este periodo la corporación a su cargo realizó 74 detenciones por faltas administrativas, 34 de ellos por alterar el orden, 14 por causar molestias, 11 por alterar el orden familiar y nueve por portar arma punzo cortantes, de postas o de diábolos.

También fueron detenidas tres personas por portación de arma punzo cortante y un menor de edad de 5 años que fue localizado y canalizado al Sistema DIF Municipal, además se atendieron 31 reportes de violencia familiar y cuatro personas detenidas por alterar el orden familiar en la zona norte y zona sur de Mazatlán.

”Como hechos relevantes hubo nueve reportes de disparos de arma de fuego, tres personas con posesión de arma de fuego, también es un reporte y dos amenazas con arma de fuego, en todos esos reportes se atendió y se determinó que fueron sin novedad, no se localizó a ninguna persona, tampoco los denunciantes (lo que no significa que no se hayan efectuado los disparos, precisó el Alcalde)”. continuó.

”Hubo un reporte también por daños, pero esto fue fuera de lo que es toda la zona comercial, fue en la colonia Jaripillo, una casa que fue dañada por impactos de arma de fuego, también se atendió de manera inmediata y se le dio vista a la Fiscalía”.

Además, dijo que en lo que respecta a vialidad se tuvo un saldo blanco porque no hubo decesos, se registraron 20 hechos de tránsito con 12 personas lesionadas, además se aplicaron 236 infracciones, fueron llevados 16 vehículos y 13 motocicletas a la Pensión Municipal, también se realizaron 223 pruebas de alcoholímetro en las que 61 resultaron con aliento alcohólico y 67 positivos a estado de ebriedad, se detuvo a una persona y solamente dos vehículos fueron remitidos a la Pensión Municipal.