Lamenta Alcalde robo de autobús en Autopista Durango-Mazatlán y privación de chofer

Tras manifestar que no tiene mayores datos sobre estos hechos, el Alcalde Édgar González Zataráin expresó que es muy raro y muy lamentable el robo de un autobús en la Supercarretera Durango-Mazatlán durante la noche del martes y este miércoles, en donde los responsables se llevaron la unidad y a su conductor y dejaron a los pasajeros sobre la vialidad.

“Yo no traigo más información; como sucedió en la madrugada, el reporte nos lo pasó muy genérico la Guardia Nacional, seguramente ahorita en la Mesa de la Paz ya vieron a detalle, el Secretario (de Seguridad Pública Municipal) debe de traer el tema ya más definido, pero sí es una cosa muy rara, lamentable, porque normalmente lo que haces es bloquear el acceso, quemar el vehículo, no hubo asalto, muy raro”, continuó.

Ante versiones de que los cerca de 40 pasajeros de la unidad fueron dejados abandonados en la carretera, el Presidente Municipal reconoció que ese hecho afecta la imagen turística de Mazatlán porque esas personas van a decir que ya no regresarán a este puerto.

“Sí, sí, sí (afecta), pues imagínate esa gente va decir yo ya no regreso, sí afecta”, continuó.

Dijo desconocer qué apoyo brindaron las autoridades a dichas personas pues fueron el titular de la SSPM, Jaime Othoniel Barrón Valdez y el coordinador Municipal de Protección Civil en Mazatlán, Eloy Ruíz Gastélum, quienes se encargaron de ese tema.

“Yo quedé de verlos en la mañana en la Mesa de la Paz (a la que no pudo asistir el Alcalde), por eso traigo desconectado ese tema, no tengo conocimiento cómo lo hicieron (para brindar el apoyo), sí armaron una estrategia, pero no sé cómo lo hicieron”, continuó González Zataráin.

De acuerdo con lo que se informó públicamente en su momento, la noche del martes hombres armados retuvieron al conductor de un autobús y su unidad en la Supercarretera Durango-Mazatlán y los pasajeros fueron bajados en la carretera, hecho que fue confirmado por el Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, pero manifestó que el caso podría concernir al estado de Durango.

En Mazatlán, tras concluir la reunión de la Mesa por la Paz en las instalaciones de la Octava Región Naval, ni el titular de la SSPM ni el Coordinador Municipal de Protección Civil aceptaron conceder entrevistas a personal de medios de comunicación.