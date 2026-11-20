MAZATLÁN._ Como un hecho lamentable calificó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez el asesinato de Emmanuel, adolescente de 15 años que fue atacado a balazos el jueves 19 de noviembre afuera de su vivienda en el Fraccionamiento Santa Fe.

Palacios Domínguez señaló que personal municipal acudió como primer respondiente ante el caso y que las autoridades revisan a diario las medidas de seguridad en los distintos sectores del puerto.

“Es un hecho muy lamentable. Rápidamente acudimos como lo que es nuestras competencias, que es atender y ser los primeros respondientes; estamos reforzando la seguridad, los tres niveles de gobierno, eso es una tarea que se hace todos los días y reconocemos y no minimizamos la situación”, comentó.