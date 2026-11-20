MAZATLÁN._ Como un hecho lamentable calificó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez el asesinato de Emmanuel, adolescente de 15 años que fue atacado a balazos el jueves 19 de noviembre afuera de su vivienda en el Fraccionamiento Santa Fe.
Palacios Domínguez señaló que personal municipal acudió como primer respondiente ante el caso y que las autoridades revisan a diario las medidas de seguridad en los distintos sectores del puerto.
“Es un hecho muy lamentable. Rápidamente acudimos como lo que es nuestras competencias, que es atender y ser los primeros respondientes; estamos reforzando la seguridad, los tres niveles de gobierno, eso es una tarea que se hace todos los días y reconocemos y no minimizamos la situación”, comentó.
La agresión ocurrió alrededor del mediodía en la calle San Fernando, cerca del cruce con laAavenida California, donde el adolescente estaba sentado en una mecedora afuera de su casa cuando fue atacado por sujetos armados.
Ante el hecho, Palacios Domínguez señaló que las corporaciones revisan y ajustan a diario las medidas de seguridad y destacó la participación de la comunidad para afrontar la situación que atraviesa Mazatlán
“Entendemos lo que atraviesa Mazatlán, pero sabemos que vamos a salir avantes gracias al esfuerzo de toda la comunidad y también del gobierno de los tres niveles”, declaró.