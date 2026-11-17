Después del hecho violento en el que dos mujeres perdieron la vida en el fraccionamiento Santa Teresa, el Ayuntamiento de Mazatlán reforzará la seguridad en la zona y se brindará acompañamiento a la familia de las víctimas, informó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

Ante este hecho, Palacios Domínguez lamentó lo ocurrido, expresando su solidaridad con la familia, informando que elementos de seguridad acudieron al lugar de los hechos y que será la Fiscalía General del Estado quien estará a cargo de la investigación de las circunstancias en las que madre e hija perdieron la vida.

“Lamentamos mucho el fallecimiento de estas dos personas en Santa Teresa, estamos conmocionados con la noticia, rápidamente los elementos de seguridad se acercaron y ahorita la Fiscalía está haciendo su trabajo para hacer una investigación al respecto”, comentó.

“Nuestra solidaridad con la familia de estas dos mujeres y vamos a estar reforzando la seguridad en esta área y acompañando a la familia en lo que requiera”, agregó.

La Alcaldesa expresó desconocer si alguna de las víctimas había sufrido acoso, violencia o recibido amenazas antes de los hechos, destacando que corresponde a la Fiscalía esclarecer lo ocurrido en Santa Teresa.

“No estoy enterada de la situación. Eso ya le corresponde a la Fiscalía, ver cuáles son las circunstancias de este hecho tan lamentable, que nos duele a todos como sociedad”, declaró.

En lo que respecta al incremento de feminicidios en el puerto, alcanzando ocho mujeres asesinadas en Mazatlán durante los primeros 17 días de noviembre, Palacios Domínguez expresó que se está trabajando para implementar acciones que reduzcan este tipo de crímenes.

En este sentido, informó que días atrás recibió la visita de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno del Estado, dando a conocer que el Municipio y la dependencia estatal revisan las causas de la violencia contra las mujeres en Mazatlán y analizan qué acciones pueden emprender para atenderla.

“Estamos revisando el tema, estamos justamente viendo cuáles son las causas, qué acciones podemos implementar para poder que esto pare, porque justamente es lo que buscamos, que las mujeres vivan con libertad, con plenitud y que vivan seguras en el Mazatlán”, declaró.

De tal forma que, mientras se definen dichas acciones, Palacios Domínguez hizo un llamado a las mujeres que se encuentren en riesgo a solicitar ayuda mediante la aplicación Mujer Segura o la línea de emergencias 911.

La alcaldesa destacó la importancia de reportar las amenazas, independientemente de quién provengan, para que las autoridades conozcan la situación y puedan brindar acompañamiento.

“Es muy importante también la denuncia, si sufren algún tipo de amenaza por parte de quien sea, que nosotros estemos atentos y les llevemos un acompañamiento para que estos casos ya no sucedan”, puntualizó.

De esta forma, mientras la Fiscalía investiga lo ocurrido en Santa Teresa, queda pendiente que el Ayuntamiento precise qué medidas aplicará para reforzar la seguridad en la zona y cuándo comenzarán.