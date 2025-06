$!Lamenta Canaco Mazatlán que haya pocos electores en la elección judicial

Lamenta empresaria baja afluencia en urnas, al inicio de la jornada para elegir a quienes tendrán responsabilidades dentro del Poder Judicial de México.

Francis Cázarez, presidenta de Canaco Servytur de Mazatlán, dijo que se han dado cuenta que hay muy poca afluencia. En otras elecciones siempre hay colas de personas.

“Yo pensé que iba a encontrar cola y me dije hay que madrugar para no hacer tanta cola y no durar tanto, pero tristemente no fue así. Vamos a ver que va a estar esto muy muy tranquilo”.

La representante de los comerciantes, destacó que lo bueno es que ahora sí instalaron más mamparas de lo normal.

”Que bueno que pusieron varias mamparas porque sí es algo tardado, y más si la gente no conoce por quién votar”, señaló.

”Yo ya traía mi acordeón que hice propiamente, claro que hubo algunos que yo no les conozco ni tuve el gusto porque no se dieron el tiempo de venir a presentarse o hacer algo de publicidad para este lado, pero sí ahí estuvimos duramos no sé unos 10 a 15 minutos. Será menos, como 10 minutos, pero sí me di cuenta que los que estaban antes que yo todavía no terminan porque a la mejor si no los conocen pues ya no los conocimos”.