Lamenta dirigente del PAN que violencia alcance a víctimas inocentes en Sinaloa

Luego de los hechos ocurridos en Escuinapa durante la madrugada, donde un menor de edad perdió en medio del fuego cruzado entre grupos criminales, la presidenta estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Wendy Barajas lamentó que la ola de violencia que afecta a Sinaloa continúe cobrando víctimas inocentes.

La dirigente panista expresó su solidaridad con las familias afectadas y aseguró que resulta inadmisible que ciudadanos ajenos a actividades delictivas terminen sufriendo las consecuencias de la violencia que persiste en la entidad, y que las autoridades se han negado a combatir.

“Quiero expresar mi solidaridad con las familias de Escuinapa, que durante la madrugada, lamentablemente dos personas inocentes perdieron la vida, entre ellas un menor de edad y una mujer que se encuentra muy grave en el hospital. Lamentamos profundamente que ciudadanos ajenos a hechos delictivos tengan que pagar las consecuencias de una guerra que el gobierno no es capaz de controlar, de ponerle fin, de ponerle un alto”, declaró Barajas Cortés.

“Deseo de todo corazón la pronta recuperación de esta persona que se encuentra luchando entre la vida y la muerte”, añadió.

Asimismo, también se refirió al panorama de inseguridad que enfrenta Mazatlán, donde en los últimos meses se han registrado asesinatos, robos de vehículos y asaltos bancarios. Por lo cual considera que la situación refleja un aumento de la violencia, mientras advierte que la ciudadanía no debe acostumbrarse a estos hechos

“Mazatlán está siendo golpeado por la inseguridad cada vez más y de una forma más descarada, sin control; cada vez más violenta y definitivamente no podemos normalizar lo que está pasando aquí. Definitivamente es algo muy preocupante; esto es un termómetro de que el tema de la inseguridad está recrudecido y cada vez está más incontrolable”.

Recordó los dos robos violentos ocurridos el pasado viernes en un lapso menor a dos horas, uno de ellos en una sucursal bancaria y otro contra un cuentahabiente que acababa de retirar 250 mil pesos para el pago de una nómina. Cuestionó la efectividad de los operativos de seguridad y la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

“Todo esto ocurrió a plena luz del día, en zonas transitadas, mientras supuestamente tenemos operativos de seguridad permanentes. Entonces nos preguntamos y le preguntamos a la autoridad con toda claridad, ¿realmente están coordinados los tres niveles de gobierno?, ¿de qué sirve tener a Sinaloa militarizado si los delincuentes siguen actuando con libertad?, ¿dónde está la estrategia de seguridad?, ¿dónde están los resultados de los que siempre nos están diciendo?”.

Barajas Cortés criticó además la estrategia de seguridad impulsada por los gobiernos emanados de Morena, al considerar que no ha logrado generar condiciones de tranquilidad para la población. Indicó que la presencia de Guardia Nacional, Marina o Ejército Mexicano no necesariamente significan que habrá resultados positivos para los ciudadanos.

“Ayer vivimos lo que acaba de pasar en El Quelite, un pueblo turístico en el que sabemos que la gente ha dejado de ir considerablemente por el miedo que sienten. Por estas cosas, la gente cada vez confirma más que es un riesgo y no queremos hablarlo aquí, parece que está prohibido hablar mal de Mazatlán”.

Además, informó que desde el inicio de los enfrentamientos entre grupos criminales en 2024 y hasta el 5 de junio de este año, se han registrado más de 3 mil 353 homicidios, 3 mil 957 privaciones de la libertad y más de 11 mil vehículos robados en Sinaloa, cifras que, afirmó, reflejan el deterioro de la seguridad en la entidad.