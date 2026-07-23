$!Lamenta El Habaleño muerte de colaboradora tras enfrentamiento en El Habal

“Con profundo dolor lamentamos los hechos ocurridos el día de ayer afuera de nuestras instalaciones, como consecuencia de un enfrentamiento ajeno a nuestra actividad. Lamentablemente una de nuestras colaboradoras perdió la vida a causa de una bala perdida”, se lee en el texto.

A través de un mensaje compartido en sus redes sociales, el restaurante se dirigió a clientes, amigos y a la ciudadanía, lamentando el fallecimiento de la joven y reconoció el impacto que la tragedia ha causado entre quienes integran el restaurante.

La violencia registrada en la sindicatura de El Habal alcanzó a una empresa familiar dedicada al servicio de la comunidad, por lo que tras el enfrentamiento registrado entre civiles armados que dejó sin vida a una de sus colaboradoras, el restaurante El Habaleño manifestó su dolor y aseguró que la tragedia fue consecuencia de un hecho completamente ajeno a sus actividades.

La empresa manifestó que no existen palabras para describir el dolor y la impotencia que enfrenta el equipo de trabajo tras lo ocurrido, al tiempo que informó que, en estos momentos, su principal prioridad es brindar acompañamiento y apoyo a la familia de la víctima, así como a sus amigos y compañeros.

“No existen palabras para expresar la tristeza e impotencia que sentimos. Nuestra prioridad en este momento es acompañar y brindar todo nuestro apoyo a su familia, amigos y compañeros de trabajo, quienes enfrentamos una pérdida irreparable”, compartió.

En el documento, la familia propietaria del restaurante también consideró importante aclarar que el ataque armado ocurrió en el exterior del establecimiento y no tuvo ninguna relación con la operación del negocio.

“Queremos informar a la ciudadanía que este lamentable suceso fue un hecho completamente ajeno a nuestro restaurante y a las actividades que diariamente realizamos”, puntualizó.

Asimismo, recordó que El Habaleño es una empresa familiar que durante años ha trabajado al servicio de la comunidad, por lo que reiteró que su actividad se ha desarrollado siempre con responsabilidad y compromiso.

“Somos una empresa familiar, formada por personas trabajadoras que desde hace años nos hemos dedicado con esfuerzo y honestidad a servir a nuestra comunidad”, añadió.

En su posicionamiento, el restaurante también expresó su confianza en que las autoridades competentes lleven a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer el enfrentamiento y deslindar responsabilidades.

La empresa aprovechó el comunicado para agradecer las muestras de solidaridad recibidas por parte de clientes, amigos y ciudadanos desde que se conoció la noticia, las cuales, aseguró, han servido de apoyo para afrontar este difícil momento, así como también pidió respeto para la memoria de la joven trabajadora y para el proceso de duelo que enfrenta su familia.

“Pedimos respeto para la memoria de nuestra colaboradora y para el dolor que hoy vive su familia. Nos unimos en oración por su eterno descanso y reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando con la misma dedicación y responsabilidad que siempre nos ha caracterizado”, concluyó el comunicado.

Posteriormente, el restaurante publicó un segundo mensaje en sus redes sociales para despedir a Esmeralda Arámburo Tapia, identificada como la colaboradora que perdió la vida durante el enfrentamiento.