El Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, lamentó la muerte de un menor de 2 años de edad en el Hospital de la Cruz Roja Mexicana, en Mazatlán, a donde fue ingresado por sus familiares por presentar golpes en diferentes partes del cuerpo, y dijo que su Gobierno está haciendo su tarea en seguridad.

”Lo que estamos haciendo, que no haya (este tipo de hechos), lamentablemente la humanidad desde que surgió es una humanidad que tiene este tipo de cosas y lo lamentamos mucho, pero estamos haciendo nosotros nuestra tarea en seguridad”, dijo Rocha Moya en entrevista este jueves en Mazatlán.

Agregó que no sabe cuál es la situación en la que resultó lesionado el menor.

”Ese tipo de casos es muy lamentable, luego me preguntan que si no voy a cambiar la estrategia (de seguridad), no, en esta humanidad ocurre eso lamentablemente, si leyeron la historia antigua de esta humanidad las guerras eran, ¿y ya se acabaron?, no, ahora somos civilizaciones muy modernas, ahí está la guerra de Rusia contra Ucrania e Israel contra Hamas, bueno, eso sigue ocurriendo, ocurre en las sociedades que hay ese tipo de delitos”, continuó.

”Tenemos sin embargo, un operativo y una estrategia para efecto de evitar lo más posible que ocurran estos lamentables hechos y estamos trabajando en eso, por ejemplo, también me preguntaban temprano el tema que si sabía que en Culiacán está aumentando el robo de vehículos, hoy ya lo vimos, antes de venirme estuve en la Mesa de Seguridad y tenemos un operativo especial porque en efecto no podemos nosotros ocultar la realidad, pero la estamos viendo y acuérdense que tenemos el Operativo Mazatlán-Culiacán para el tema de homicidios sobre todo y luego ya vamos a dar a conocer el Programa Guadalupe-Reyes, que ese también sería un operativo especial para efecto”.

Este último operativo será a partir del 12 de diciembre, continuó Rocha Moya.

De acuerdo con lo que se dio a conocer públicamente, cerca de las 8:00 horas de este 7 de diciembre se reportó una agresión hacia la mamá y el infante a las afueras del Hospital en mención, ubicado en la Avenida General Ignacio Zaragoza, al oriente del Centro de la Ciudad, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar.

Sin embargo, cuando llegaron nada más encontraron a la mamá y la ex pareja de ella ya no se encontraba porque huyó previamente.

Mientras que el menor de 2 años de edad, identificado como Jayro Francisco, fue declarado sin vida por múltiples golpes, se dio a conocer.

Del deceso dio fe personal de la Fiscalía General del Estado e inició la respectiva carpeta de investigación.