Lamenta Gobernadora asesinato de trabajador de C4i en Mazatlán

Como un hecho lamentable calificó la Gobernadora Graciela Domínguez Nava el asesinato de un trabajador del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia en Mazatlán, haciendo un llamado a evitar calificar la actuación de las corporaciones policiales, al señalar que se esperan los informes correspondientes sobre el caso.

Con respecto al homicidio del empleado de C4i y ex trabajador de Protección Civil de Mazatlán, Domínguez Nava confirmó tener conocimiento del hecho y que había recibido información del secretario de Seguridad Pública del Estado.

“Estoy enterada. Seguramente en las próximas horas se tendrá más información al respecto. Lamentamos el caso”, comentó.

Ante las recomendaciones establecidas para trabajadores del sector, después de que el pasado 2 de septiembre ocurriera un atentado en contra del coordinador de Protección Civil en Mazatlán, Óscar Osuna Tirado, la Gobernadora comentó que se mantendrán atentos a las indicaciones establecidas por las autoridades de seguridad.

“En ese caso, esperaremos a que nos informe el área correspondiente de seguridad pública y estaremos atentos a lo que ellos recomiendan”, declaró.

Durante la entrevista, se le cuestionó si existen fallas en la estrategia policial ante señalamientos sobre la concentración de agentes en las escenas del crímenes y no establecer cercos de seguridad para impedir la huida de los responsables.

Ante esto, Domínguez Nava evitó emitir una valoración de la labor de los elementos de seguridad y sostuvo que lo observado en el lugar de los hechos no necesariamente permite conocer la totalidad del operativo.

“Yo no me atrevería a calificar la estrategia que tienen, porque a lo mejor lo que vemos no es solamente la estrategia que se sostiene. Entonces, nosotros estamos a la espera de que nos informen en este caso”, declaró.

La Gobernadora reconoció el trabajo de las distintas corporaciones y afirmó que existe una estrategia permanente, de la que, aseguró, han derivado detenciones y decomisos importantes.

“Hay una estrategia permanente; producto de ello también se han hecho detenciones importantes, se han hecho decomisos importantes, que es parte también para ir inhibiendo y eliminando las capacidades de quienes están en este tipo de ambientes delictivos”, señaló.

Finalmente, sobre la posibilidad de reforzar la presencia de fuerzas de seguridad, indicó que hasta ese momento no se había anunciado el envío de más efectivos a Sinaloa.

“Por el momento no se ha anunciado que vendrán más elementos. Estamos muy al pendiente de la estrategia que se sigue con alrededor de 20 mil elementos que tenemos en Sinaloa”, puntualizó.

DATO

La mañana de este sábado 24 de octubre se registró el homicidio de un empleado de la central C4i y ex elemento de Protección Civil circulaba en una camioneta por la calle San Felipe, en el Fraccionamiento San Fernando, donde fue asesinado a balazos.

El pasado 2 de septiembre fue atacado el director de Protección Civil de Mazatlán, Óscar Roberto Osuna Tirado, hecho en el que resultó solamente con lesiones menores por esquirlas de balas.