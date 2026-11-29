MAZATLÁN._ El 2026 ha sido muy lamentable debido a la crisis de violencia y de inseguridad en Sinaloa y el País, manifestó el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Monseñor Mario Espinosa Contreras.

“Este año ha sido muy lamentable porque, por desgracia, la seguridad está todavía como un pendiente a cumplir de parte de las autoridades, porque todo el País está viviendo una crisis tremenda de violencia”, señaló este domingo.

“Hay lugares donde es más, como en el estado de Sinaloa, pero podemos decir que es casi generalizado y las carreteras del País están más o menos igual, muy riesgosas para todo mundo, entonces eso es lamentable que ya llevamos dos años con creciente violencia e inseguridad, y la esperanza no debemos nunca perderla y cada quien debe poner lo que sea necesario”.

Espinosa Contreras sostuvo que no se va a terminar la violencia si no termina primero la complicidad y la corrupción en los niveles de gobierno.

“Y también ya lo hemos afirmado alguna vez, no se va a terminar la violencia si no se termina en los niveles de gobierno la complicidad y la corrupción. Van a ser esfuerzos parciales, entonces yo creo que sería bueno que el Legislativo buscara la manera de promover iniciativas y leyes que garantizaran que en la administración pública no haya complicidades de parte de las personas que son funcionarios públicos y también tratar de evitar en lo posible la corrupción”, recalcó.

“Porque sí se hacen esfuerzos de responder con fuerza pública, pero no se hace un esfuerzo real y amplio y extenso de tratar de garantizar que los funcionarios públicos no tengan complicidades. Mientras en los niveles federal, estatal o municipales haya complicidades, no se va a erradicar la violencia, eso es fundamental”.

El Obispo expresó que se espera que haya iniciativas en esa materia y no solamente la estrategia de respuesta a la que están como atentos contra la seguridad, lo cual es laudable, pero se debe complementar con un diseño en el que los gobiernos estén protegidos contra ellos mismos, de los funcionarios, que no haya complicidades ni tampoco corrupción.

“Siempre un año nuevo es un año de posibilidades y de buenos deseos, pero los deseos hay que acompañarlos con nuestro esfuerzo y trabajo”, dijo tras oficiar misa en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción.

Ante la presentación el sábado por parte de la Gobernadora interina Graciela Domínguez Nava, del Plan Sinaloa de Pacificación y Bienestar, tras dos años de recrudecimiento de la violencia en la entidad, Monseñor Espinosa Contreras dijo que, por una parte, no deja de ser favorable que haya un esfuerzo, y de parte de la Iglesia y de toda la ciudadanía el deseo es que sean planes reales y efectivos.

Mientras que ante la violencia que no para en Mazatlán, expresó que esa es la realidad lamentable en que se está inmerso el municipio y todos deben poner lo que esté de su parte y también tratar de tener prudencia, sobre todo ahora en diciembre, haciendo todos los movimientos con prevención y prudencia.

“Ella (la Gobernadora del Estado) tiene, igual que todos los que gobiernan en todos los niveles del estado, un gran reto. Yo creo que en este tiempo los que aspiran a gobernar no aspiran como a un puesto que tenga un marco de tranquilidad y de paz e ir favoreciendo el desarrollo y los servicios públicos”, reiteró el Obispo.

“Es un reto tremendo el que tienen, porque aparte de favorecer el desarrollo y los servicios públicos, tienen que buscar que vaya prevaleciendo la armonía y la paz, lo cual son palabras mayores”.