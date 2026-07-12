Lamenta Obispo de Mazatlán que la violencia no ceda en Sinaloa

MAZATLÁN._ A casi dos años de que se incrementó la violencia en Sinaloa, esta no cede, solo disminuye en algunos municipios y luego se acrecenta en otros, lamentó el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Mario Espinosa Contreras.

“Ya tenemos varios meses, ya nos vamos acercando al segundo año en que se acrecentó la violencia y no cede, a veces disminuye un tanto en algunos lugares, en algunos municipios, pero luego se hace presente con más fuerza en los pueblos de otros municipios”, comentó Monseñor.

“Es una realidad dolorosa que está afectando prácticamente toda la República Mexicana, en algunos puntos más que en otros, y debemos de estar todos con esa preocupación y al mismo tiempo implorando de Dios que seamos más pacíficos y que las autoridades tengan estrategias más efectivas”.

Fue a partir del 9 de septiembre de 2024 cuando se incrementó la violencia en la entidad tras la lucha entre facciones del Cártel de Sinaloa, que ha afectado también a Mazatlán.

Ante las declaraciones de la Alcaldesa provisional de Mazatlán, Minerva Osuna Zavala, de que algunos medios exageran la forma en que se presenta la información relacionada con la seguridad en el municipio, al no existir una disminución en la visita de turistas al destino, Espinosa Contreras consideró que la realidad es evidente.

“Bueno, pues la realidad es evidente y más aún hay muchas cosas que no salen en los medios de comunicación, por ejemplo, no todos los desaparecidos aparecen en la prensa por distintas razones, porque a veces los mismos familiares no quieren que proceda o hay temores de que vaya a haber venganzas, entonces muchos no aparecen en los medios de comunicación”, expresó.

Además, a casi tres meses de las acusaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra el ahora Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya; y nueve funcionarios y ex funcionarios, mandos y ex mandos policiales de Sinaloa, de tener presuntos vínculos con el crimen organizado, el Obispo reiteró el llamado a que se cumplan los acuerdos internacionales de extradición que tiene México.

“Yo creo que se debe cumplir lo que México se comprometió al firmar los tratados relativos a estos casos, porque son tratados que se deben vivir con seriedad”, agregó tras la aparición reciente de Rocha Moya y el Senador Enrique Inzunza Cázarez con mensajes en redes sociales de que están en sus casas en la entidad.

Ante versiones de que al no realizarse dichas extradiciones, entre otros puntos, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declinado ampliar por un periodo de 16 años el Tratado de Libre Comercio entre su país, México y Canadá, sino hacer nada más revisiones anualex por los próximos 10 años, el Obispo también dijo que dicho acuerdo comercial debe ceñirse a las normas establecidas por los tres países que lo integran.

“Ciertamente la situación con Estados Unidos siempre ha sido un reto y nunca ha sido fácil, pero en este momento por aquel que preside la nación americana se vuelve más difícil todavía... yo creo que (debe) ceñirse al cumplimiento de las normas establecidas por los tres países del Tratado de Libre Comercio, hay normas establecidas que se deben tratar de que sean guías”, manifestó.