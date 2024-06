MAZATLÁN._ Óscar Loza Ochoa, miembro de Comisión Estatal por los Derechos Humanos a la Vivienda y Reserva resaltó que a nivel nacional el problema de las viviendas es muy grande, ya que suma 8 millones el déficit de viviendas a nivel nacional, algo que asegura no quitarle el sueño al gobierno estatal ni al Federal, pues afirma que desde que inició la gestión pasada no han cumplido con su palabra.

“Lamento mucho que este gobierno que va a concluir pronto no haya hecho el esfuerzo por atacar en serio este problema; se habían prometido 1 millón 700 mil viviendas al norte del país pero no llegó nada, al centro y sur este se construyeron pero no completa este problema, siendo que año con año el problema crece alrededor de tres cuartos de millón de personas sin viviendas”, señaló Loza.

“Ni el gobierno del estado ni el Federal han atendido un renglón para atender este problema, porque además en el plan de desarrollo 2021-2027 se había planteado atender los 17 objetivo planteados de la ONU, entre los que destacan combatir la pobreza y el tema de las viviendas, cosa que por su puesto no ha cumplido”, agregó.

Loza Ochoa también abordó la falta de compromiso de Rubén Rocha Moya con su palabra, ya que había prometido que no iría ningún dirigente social a la cárcel, y la semana pasada algunos compañeros demandantes de viviendo de ellos estuvieron cerca de ser llevados a una audiencia intermedia.

“Hemos tenido dificultades en esta lucha; el día 13 en Culiacán estuvimos a punto de que se diera una audiencia intermedia a 7 compañeros, y si no hubieran impedido y movido para el día 25, ahora tendríamos 7 compañeros detenidos, que son demandantes de vivienda. Rocha Moya y su gente no han llegado a un acuerdo con Banorte por el tema de dos predios que están invadidos en Culiacán para que se desista contra esos compañeros de Valle de Lago. Habían dicho que ya estaba el dinero para pagarle a ese banco, eso fue hace un mes, y no lo han hecho, así que esperamos que para el día 25 ya se haya hecho porque corren el riesgo los compañeros de ir presos”.

Se dijo también que el gobierno les había dicho sobre 4 hectáreas disponibles en Culiacán para proceder en ayuda a los desprotegidos, pero hasta el momento no les han dicho fecha para la entrega, lo cual los tiene preocupados por las temporadas de lluvias que se acercan pronto.

“Si esta demanda no se atiende, se va manifestar un colapso que se de por la falta de vivienda, no solo de casas sino de terrenos en el estado; entonces, no se habla de desarrollo en el estado porque la gente tiene que buscar resolver a partir de afirmaciones el problema de techo, y muchos de ellos son madres solteras, gente de la tercera edad y hasta matrimonios de ciegos, que no queremos sufran las lluvias”.