Lamenta PAN que visita de Presidenta de la República a Mazatlán no atendiera problemas graves de Sinaloa

Es lamentable que en la reciente visita que realizó a Mazatlán la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, ni la Presidenta Municipal, ni el Gobernador, ni los diputados federales, ni los senadores morenistas hayan puesto en el centro de la agenda y de la atención los problemas graves que vive el Estado de Sinaloa, expresó el presidente del Partido Acción Nacional en este municipio, Evaristo Corrales Macías.

”La Presidenta vino a donde quiso, llegó a donde quiso, a la hora que quiso e hizo lo que quiso, tan no había claridad en la agenda y los temas importantes dentro de la agenda de la Presidenta para Sinaloa que en un primer momento se dijo que iba a Guasave, después a Rosario y finalmente, después de haber cancelado una, dos veces, decidió venir a Mazatlán”, añadió Corrales Macías en conferencia de prensa.

”Y lo que lamentamos es que ni la Presidenta Municipal, ni el Gobernador, ni los diputados federales, ni los senadores morenistas hayan puesto en el centro de la agenda y de la atención los problemas graves que vive el Estado de Sinaloa, triste y lamentable ha sido que ante la desgracia que vive Sinaloa, ante la desgracia y tragedia que viven miles de familias sinaloenses la reciben con fiesta, la reciban con banda, lo cual representa para nosotros, desde nuestro punto de vista, una ofensa y una afrenta”.

Añadió que lejos de visibilizar y sensibilizarla de los temas importantes que vive Sinaloa la reciben con fiesta.

”Y cuando digo que no se lograron poner en el centro de atención de su agenda los temas principales me refiero justamente al tema tan recurrente y es imposible evadirlo, el tema de la inseguridad que vive Sinaloa y (pronunció) un discurso vacío, un discurso trillado en donde habla de que Sinaloa no está sólo, pero desde su última visita que se dio en el mes de diciembre al día de hoy se han registrado más de mil homicidios y un número similar de desaparecidos”, reiteró el dirigente del PAN en Mazatlán.

”Habla tristemente, y también hace uso de una frase que usan con mucho orgullo los agricultores sinaloenses: ‘Sin maíz no hay País’. Pero todos sabemos la tragedia y la desgracia que viven los agricultores de Sinaloa, no vamos muy lejos, aquí en Villa Unión, Walamo, Rosario, la zona chilera los agricultores tuvieron pérdida completamente de su producción de este año y si nos vamos más al norte los productores de maíz, de frijol viven una situación muy similar sin que hasta el día de hoy haya habido programas que vengan a mitigar un poco las pérdidas y la problemática que está viviendo el sector agrícola, el sector primario en Sinaloa”.

Reiteró que la Presidenta de la República en su visita del sábado anterior a Mazatlán hizo lo que quiso, vino y echó a andar un programa de Salud, que es bueno que se siga fortaleciendo un programa de Salud, pero para qué se quiere un programa de Salud Casa por Casa cuando se tiene la desgracia y la tragedia que se vive en los hospitales públicos del País, podrán ir a dar consulta a su casa los médicos a los adultos mayores y que bueno que se les atienda, pero de qué les servirá la consulta si seguirá el desabasto de medicamentos como existe actualmente en los hospitales públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado y no queda exento el Hospital Municipal “Margarita Maza de Juárez”.

”Ese programa no tendría razón de ser si verdaderamente se le estuviera destinando el presupuesto, el apoyo y equipamiento que requieren los hospitales para que los mexicanos tengan una atención digna, estamos muy lejos de llegar a la meta y de parecernos a Dinamarca y de cumplir con esa promesa que hace 7 años nos prometió, no fuera necesario este programa y tener que venir desde la Ciudad de México a hacer fiesta y a poner en marcha un programa que lo pudo haber puesto en marcha y sin ningún problema desde La Mañanera y evitar todo este circo que se armó”, reiteró.

”Y que finalmente viene y deja, insisto, se deja a un lado la problemática principal, tuvo mucho mayor resultado, fíjense bien, la visita de la Secretaria de Turismo a Mazatlán que la visita de la Presidenta de la República tristemente, ¿por qué?, porque en la visita de la Secretaria de Turismo vimos que se pusieron y se anunciaron inversiones importantes con la llegada de hoteles de cadena internacional a Mazatlán y resulta que la Presidenta viene a Mazatlán, la reciben con banda, echa a andar un programa de salud que verán ustedes para qué lo usarán más adelante y los resultados que se tendrán porque el desabasto de medicamentos seguirá”.

Expresó que muchos de esos adultos mayores que se atenderán en casa son los que van al Issste, al IMSS, al mismo Hospital Municipal “Margarita Maza de juárez” y que desgraciadamente les diagnostican, pero no se les surte la receta médica para atender el problema.

”El problema mayor de salud que hoy tiene Sinaloa se llama seguridad, esa es la enfermedad más importante que está padeciendo en estos momentos Sinaloa, que está matando a niños, a jóvenes, a adultos, a mujeres de todos los estratos sociales y que desgraciadamente la Presidenta no abordó el tema, no hizo anuncios que nos dieran a nosotros la certeza y la confianza a los sinaloenses de que ésto iba a mejorar”, continuó Corrales Macías.

”Y por supuesto evadió también el llamado a decretar la zona de emergencia económica en Sinaloa no solamente por lo que ha representado las pérdidas por la inseguridad que hay en Sinaloa, por la sequía que está viviendo Sinaloa y que ya se le negó al Gobernador, pero lejos el Gobernador de insistir en el tema pues le hace fiesta, le aplaude en su discurso a la Presidenta, pero jamás se pone en el centro de su agenda este tipo de problemas”.