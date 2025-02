Lamenta Samantha poca respuesta del Gobierno Estatal a un mes de la desaparición de su padre, Sergio Roberto Guzmán

“Yo expongo este caso, alzo la voz y doy la cara por mi papá porque sé la calidad de persona que es, se que esto que le hicieron fue con un fin muy ensañado, ojalá supiera cuál, pero lo que sí sé que es una injusticia. Esto tenía años sin pasar en Mazatlán y no tienen idea la cantidad de personas desaparecidas que hay en estos meses”.

“¿Pueden creer que hoy se cumplen 30 días desde que mi papá Sergio Roberto Guzmán Gárate no volvió a casa? Van 30 días con tan POCAS respuestas, 30 días de desesperación, impotencia y mucha decepción por parte de las autoridades”, escribe Samantha Guzmán.

También hizo un llamado al Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en el que explica que su padre no cuenta la mejor salud. Añadió que toda la familia de Sergio Roberto mantiene sus oraciones para que vuelva a casa sano y salvo, pues no dejarán de buscarlo.

“Por favor @rochamoya_ (Rubén Rocha Moya) esta situación tiene que avanzar, es un hombre de 64 años con problemas de salud, que ha trabajado toda su vida, es un buen padre, esposo, colega, un buen amigo y sobre todo un gran abuelo”.

“Seguimos siendo prudentes, en espera de respuestas o hasta del milagro de su llegada a casa. No perdemos la fe, no perdemos la esperanza de que el regrese con vida. Pero les juro que ¡ESTE CASO NO SE VA A OLVIDAR!”.