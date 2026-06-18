Lamenta Yeraldine Bonilla asesinato de una mujer en Mazatlán; se trabaja por seguridad del municipio, afirma

Luego del asesinato a balazos de una mujer la mañana de este jueves en el área cercana a la zona turística de Mazatlán, la Gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde manifestó su lamento por dicho suceso, mientras asegura que los cuerpos de seguridad sigue trabajando para asegurar la paz en todo el Estado.

Durante su asistencia al cambio de mando en la Tercera Región Militar, reiteró que los esfuerzos de la Secretaría de Seguridad Pública, en conjunto con las fuerzas federales mantienen una intensificación constante por toda la zona sur.

“Lamento mucho y lamentamos mucho como Gobierno del Estado la muerte de esta mujer el día de hoy, y de cualquier otro asesinato a cualquier otro ciudadano, a cualquier otra persona”, expresó.

“Desde el Gobierno del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, lo vuelvo a reiterar, los cuerpos de seguridad pública estatales y federales estamos trabajando para mantener la tranquilidad, no solamente de la zona sur de Sinaloa, sino de todo el estado”.

El homicidio de este jueves se presentó sobre la Avenida Miguel Alemán, casi esquina con Aquiles Serdán, cuando hombres en motocicleta dispararon contra una mujer que acababa de bajar de un vehículo, situación que también generó pánico entre los peatones que circulaban por la zona.



Esperan coordinación fuerte con fuerzas militares

La Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde manifestó la intención de mantener una buena coordinación con la Tercera Región Militar, una vez que se realizara el cambio de Comandante, donde el General Alejandro Vargas González asumió el mando.

“Le damos la bienvenida al Estado de Sinaloa, al General Vargas. Sé que vamos a seguir trabajando de la misma manera en la mesa interinstitucional y en la mesa de seguridad que se realizan todos los días en la mañana; entonces vamos a estar en coordinación siempre para mejorar la seguridad del Estado de Sinaloa”.

Asimismo, señaló que éstos cambios de mando se realizan desde la propia Secretaría de Defensa Nacional, quienes deciden cuándo un General llega o cuándo un general se va; sin embargo, recalcó que el trabajo debe continuar de la mano para garantizar la seguridad en el Estado.