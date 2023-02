Al enviar públicamente el pésame a su familia, el presidente de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, Sergio Torres Félix, dijo que Jesús Aguilar Padilla fue un gran ser humano y un gran Gobernador de la entidad.

“Quiero que me permitan mandarle el pésame a la apreciable familia y amigos del licenciado Jesús Aguilar Padilla por el fallecimiento acaecido el día de ayer (el lunes) en la ciudad de Culiacán”, expresó Torres Félix.

“En lo personal me duele su partida y deseo que Dios les dé fortaleza y pronta resignación a toda su gran familia, lo recordaré siempre con cariño, con aprecio, con respeto porque fue un gran ser humano y un gran Gobernador de Sinaloa, que descanse en paz el licenciado Jesús Aguilar Padilla”.





ES UN HOMBRE A QUIEN RESPETÉ MUCHO: ALCALDE DE MAZATLÁN

El Alcalde de Mazatlán, Édgar Augusto González Zataráin, manifestó que conoció a Jesús Aguilar Padilla siendo Gobernador de Sinaloa y fue un hombre al que respetó mucho.

“Pues causó de entrada mucha sorpresa (la muerte de Aguilar Padilla el lunes) pues a mí me tocó verlo en días pasados y sobre todo que lo conocí siendo Gobernador, a mí me tocó trabajar con él y pues es un hombre que yo conocí dentro de la política, a quien respeté mucho y sobre todo el pésame y muy lamentable esta situación porque al ex Gobernador se le vino prácticamente encima una serie de acontecimientos familiares muy lamentables y hoy termina con esto de su vida”, continuó.

“Yo siento que también todo lo que se le juntaron dentro de la familia pues tuvo que ver con algo de esto, pero lamentar el hecho porque finalmente no deja de ser una figura importante dentro de la política del estado”.