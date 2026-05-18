$!Lamentan en CRIT Sinaloa la perdida de José Trinidad Serrano

Encabezados por el subdirector médico del CRIT, Guillermo Quijada, pacientes y compañeros de la institución acudieron a la despedida de “Trini” en la Unidad deportiva Benito Juárez, donde con tristeza recordaron la dedicación que tenía el mazatleco hacia sus alumnos en todo momento.

Tras el lamentable fallecimiento del paratleta y entrenador, José Trinidad Serrano García, el CRIT Sinaloa, institución donde laboraba como docente de taller de deportes, lamentó la perdida de la comunidad deportiva local, pues el joven también había logrado impulsar grandes valores entre los usuarios de Teletón.

“Es una despedida muy dolorosa; el profe Trini para nosotros desde el minuto uno en que se paró en nuestras puertas, se encomendó con espíritu, pasión y fuerza con sus niños. Con todos ellos alcanzó a contactar y a impulsar la carrera deportiva de ellos. La verdad es que nos puso la vara muy alta y no tenemos manera de llenar este hueco que nos acaba de generar”, dijo Quijada Díaz.

El subdirector señaló que Trinidad Serrano fue una persona que inculcó desde su llegada, la idea de que no existen limitaciones para quien se propone lograr una meta, ya que fue el principal promotor de que varios usuarios de Teletón quisieran incursionar en el Deporte Adaptado.

“Simplemente nos deja esta idea de que no hay límites para ninguna persona. Él amaba el deporte y vivía por ello, ustedes lo pueden ver aquí, con toda esta gente que se ha reunido. Nosotros fuimos inspirados por él y yo creo que sus niños van a seguir con esta misión de convertirse en paratletas ellos mismos, y de vivir de la manera en la que el profe Tirini vivió”.

“Incluso muchas de nuestras mamás y papás también fueron motivados por todo lo que Trini generó aquí, ya que simplemente le dio ese combustible a sus niños para seguir adelante en sus sueños. Y yo no tengo dudas de qué así va a ser”.

Recordó que fue gracias al profesor “Trini”, que CRIT Sinaloa tuvo acercamientos con el Instituto Municipal del Deporte (IMDEM) para llevar a cabo visorías en que se podría detectar nuevo talento entre los usuarios del centro de rehabilitación; acciones que afirma seguirán impulsando para honrar su legado.