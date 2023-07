MAZATLÁN._ El pasado sábado 8 de julio se comenzaron a retirar todas las herramientas y materiales que evidenciaban la obra en construcción de un parque para mascotas en el camellón de la avenida Bicentenario, a la altura de la Asociación Amigos de los Animales.

Esto provocó la reacción de distintas personas que lamentan que este parque no haya sido aceptado por un pequeño grupo de vecinos de la zona, dado que representa una obra que beneficiaría no solo al refugio frente a él, sino al resto de la población de los alrededores que tienen mascotas en casa.

La directora de Ecología y Medio Ambiente, Eunice Murúa Figueroa mencionó que esté proyecto está suspendido por lo pronto, valorándose la situación, pero que a su consideración es algo muy necesario y destacó que está administración no solo quiere hacer uno, sino muchos en toda la ciudad.

Realmente un pequeño parque para perritos que están enfrente de un refugio, debería de darse porque honestamente es un bien, es algo que viene a sumar y es algo que viene a traer beneficio para Mazatlán”, expresó la directora de Ecología.

“Yo tendría fe en que se haga en el espacio donde se está proyectado, nosotros estamos dirigiendo nuestra buena energía y nuestra buena vibra para que se haga en el espacio en el que está proyectado, porque ahí es donde se tiene la necesidad”, agregó.

Por su parte Julieta Alcocer, presidenta de la Asociación Amigos de los Animales, comentó que este resulta un tema un poco difícil, ya que se trata de un proyecto gestionado por ellos y que el Alcalde Édgar González Zataráin, tuvo a bien aprobar y destinar recurso, sin embargo el descontento de unos cuantos, logró frenar.

Enfatizó que esto no se trataba de una obra privada o particular para el refugio, a diferencia de lo que se ha llegado por parte de los detractores del proyecto y advirtió que nunca ha sido notificada sobre lo que sucede con el proyecto, ya que no tiene relación directa.

“No era una obra particular porque Amigos de los Animales no tiene el recurso para hacer eso, entonces realmente nosotros lo único que queríamos era un espacio donde lo perros abandonados y maltratados tuvieran un rato de esparcimiento, pero todo esto por un coto de pocas personas está suspendido”, dijo Julieta Alcocer.

Señaló que se dieron cuenta que comenzaron a retirar todo lo que se había puesto y se lo llevaron en un camión, fue así como se percataron que ya no seguirían con la obra, cosa que lamentaron enormemente.

Mientras que en la pasada sesión ordinaria de Cabildo número 41, el pasado 13 de julio, el alcalde de Mazatlán, Édgar González Zataráin, advirtió que no seguiría el conflicto con los vecinos que interpusieron un amparo y por el contrario buscaría otras ubicaciones viables para desarrollar el proyecto.