“Sabemos que esto tiene sus pros y contras, en ocasiones está bien y otra mal, pero más que nada pedir por cuestión del turismo; ellos deben de comprender que es el propio turismo el que le da a vida a Mazatlán, y con eso deberían darnos chance para poder transitar por toda la ciudad, de hacer el servicio como se debe, porque los turistas vienen a divertirse a Mazatlán, y si no los dejan pues es lógico que ya no quieran venir a Mazatlán, van a preferir ir a otras ciudades”, comentó.

Solís añade que ellos no han tenido ningún choque ni percance en las calles de Mazatlán últimamente, así que desconocen las razones de la restricción. Recalcó también que tienen prohibido ir a lugares como el Faro y demás atracciones turísticas de Mazatlán, por lo que los turistas tienen que hacer solos sus recorridos.

Por su parte, otro operador, Ernesto Alvarado, originario de Zacatecas, pero trabajando para un servicio de San Luis, explica que corren el riesgo de ser multados solamente por transitar, y aunque los turistas les piden que vayan por ellos en la mañana para llevarlos a un lado, ellos ya no se arriesgan y prefieren estar en la pensión, ya que se habla de multas desde 7 mil o hasta 10 mil pesos por violar el reglamento de Tránsito.

“Yo creo que como dice mi compañero, deberían ver por el turismo, ver qué sin el turismo Mazatlán no sería Mazatlán, y al final ellos terminarán por elegir otras playas y otros destinos si se les prohiben comodidades”, dijo el chófer.

Ante estos hechos que no les permiten moverse con libertad, Zamorano hace un llamado a las autoridades para llegar a un acuerdo y los dejen mover a los turistas a lugares lejanos, pues afirma que muchos no tienen presupuesto suficiente para gastar en pulmonías o taxis y se les dificultaría moverse a lugares muy alejados de sus hoteles.

“Les pediría que no fueran tan estrictos, que por lo menos los dejarán llevarlos a lugares como la isla de la Piedra o Cerritos que están algo retirados, y si los autobuses estorban los quitamos, eso está bien, pero la verdad nos tienen muy restringidos. Ojalá la cosa fuera normal, que nos dejaron llevarlos e ir por ellos, porque deben entender que mucha gente viene con poco dinero y no puede pagar los precios de las pulmonías o taxis de aquí; nosotros no queremos quitarle un servicio a ellos, pero qué tampoco abusen porqué no saben los presupuestos que lleva la gente”, mencionó.