MAZATLÁN._ El turismo en Mazatlán ha comenzado a bajar en gran cantidad debido a la ola de violencia generada en el Estado, y algunos de los trabajos que más ha resentido está falta de visitantes son los pulmoneros y taxistas que generalmemte sacan su ganancia con el servicio a turistas.

En un sondeo realizado por Noroeste este domingo, tanto conductores de pulmonía como taxis relataron los problemas que están teniendo con la falta de clientes.

Uno de los pulmoneros que se aparca en el Faro, explicó que es mucho lo que pierden, que algunos compañeros ya dejaron su vehículo por la falta de ganancias.

“El detalle es que no está llegando el turismo, calculamos un 50-60% de ausencia, con lo cual la movilidad se nos ha reducido al mínimo y pues no estamos ni siquiera para sacar los gastos de los vehículos”, comentó el conductor.

“Ya ahorita están hablando de cinco vehículos que han sido dejados, los descansan estos días en espera de que mejore la situación, porque recuerden que septiembre es una época pobre porque los barcos están parados, no hay camarón, no hay turismo, no hay agricultura, no hay nada”.