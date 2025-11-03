Langosteros de Mazatlán prevén buena temporada de la especie en la bahía

MAZATLÁN._ El manjar del mar, como se conoce a la langosta, la mejor del Pacífico, representa no solo un atractivo gastronómico más de Mazatlán sino que la fuente de ingresos de más de 40 familias, diariamente.

Lourdes Zamora, viuda del ex presidente de la cooperativa Rafael Buelna de Playa Norte, señaló que cuando se arranca la captura de la langosta se contabilizan hasta 300 kilos diarios de 230 a 250 pesos el kilogramo con dos piezas por kilo.

La cooperativa ‘Rafael Buelna’ la forman diez langosteros que colocan sus trampas en las zonas por las piedras blancas, escollera, en el Faro, frente al Valentinos y por las tres islas.

Mientras que en la zona de Cerritos hay otra cooperativa que también pesca hacia la zona norte desde la franja de Cerritos.

El periodo de capturas de la especie Langosta (Panulirus inflatus, panulirus gracilis y Panulirus interruptus) arrancó oficialmente el sábado 1 de octubre y la flota que se dedica a esta pesquería sale a colocar las trampas que instalan en la madrugada para volver unas 7 horas después cargados de langostas, tanto las pangas del embarcadero de playa norte y de Playa Cerritos.

Esta actividad es de alto valor comercial, lo que genera optimismo entre los más de 50 pescadores locales.

Así que el inicio de la temporada marca un momento importante para la economía local, citó Edgar Moya, presidente de pescadores artesanales de Playa Norte.

“Sobre todo para las familias que año con año se han dedicado a mantenerla como la fuente principal de ingresos”.

El levantamiento de la restricción se dio a partir de las 00:00 horas del sábado 1 de noviembre de 2025, hasta las 24:00 horas del 30 de abril de 2026 en aguas de jurisdicción federal del océano Pacífico, incluyendo una franja comprendida entre las cero y las cien brazas de profundidad dentro del Golfo de California, a todo lo largo de la costa oriental de la Península de Baja California.

En aguas continentales de jurisdicción federal de la vertiente del Océano Pacífico, la medida aplica para el Langostino, también el mismo día 1 de noviembre de 2025, hasta las 24:00 horas del 31 de julio de 2026, según la información proporcionada por la Conapesca.