Lanza Cruz Roja Mazatlán convocatorias para carrera de Técnico en Urgencias Médicas y Diplomado Técnico en Inglés Médico Conversacional

Con el objetivo de brindarle al puerto personal paramédico con la mejor preparación para emergencias, la delegación de Cruz Roja en Mazatlán lanzó este martes la convocatoria para una nueva generación de la carrera de Técnico en Urgencias Médicas, la cual tendrá un año de duración con trabajos de teoría y prácticas.

A través de rueda de prensa celebrada esta mañana, dirigentes de Cruz Roja presentaron la oferta académica que la delegación brindará a la comunidad; destacando la ya mencionada carrera TUM, con sus inscripciones abiertas del 15 de julio al 4 de septiembre. Las clases darán inicio a partir del 12 de septiembre.

Santiago Jiménez Alvarado, coordinador local de Capacitación TUM-B, junto a Rocío Sánchez Carrillo, directora local Administrativa de Cruz Roja y otros colegas, anunciaron que las fechas del curso serán los sábados y domingos de 8:00 a 14:00 horas, en el Centro de Capacitación (CECAP) ubicado en el recinto de la delegación Mazatlán.

“Es es importante comentar que todo este trabajo que se hace desde la coordinación de Cruz Roja, el principal objetivo es otorgarle a Mazatlán paramédicos preparados para cada una de las emergencias en la ciudad. En cuanto a la convocatoria general, será sexo distinto; edades desde los 17 años 9 meses hasta los 45 años; por supuesto tener buena actitud y no contar con algún impedimento físico”, explicó Jiménez Alvarado.

Indicaron que la carrera TUM cuenta con los primeros seis meses de teoría y los otros seis meses de prácticas, las cuáles se realizan en las ambulancias de Cruz Roja Mexicana, Sala de Urgencias del Área Médica, y dentro de la Caseta de Radiocomunicaciones, en busca de complementar una formación integral.

La inscripción tiene un costro de mil 800 pesos, con 12 mensualidades de 900 pesos.

Por tanto, la invitación para los interesados llega como una oportunidad única en que podrán ayudar en las atenciones médicas y prehospitalarias, gracias a una excelente capacitación de los maestros paramédicos.

Por otro lado, Cruz Roja también presentó lo que será su primer Diplomado Técnico en Inglés Médico Conversacional, el cual ayudará a los rescatistas a aprender un nuevo idioma que permita brindar atenciones directas a personas de Estados Unidos o Canadá, quienes actualmente residen en la ciudad de Mazatlán.

Gabriel Moreno Ramírez, coordinador de Socorros de Cruz Roja Mazatlán, expresó que el nuevo programa académico va dirigido a profesionales del área de la salud y personas interesadas en fortalecer sus habilidades en el idioma inglés con enfoque médico; arrancando las clases a partir del próximo 29 de agosto.

El diplomado tendrá una duración de un año, con clases todos los sábados de 8:00 a 14 horas, dónde demás de la formación teórica, los participantes realizarán prácticas simuladas bajo el propósito de desarrollar habilidades en escenarios cercanos a la realidad; ya que Mazatlán es un importante destino turístico que recibe visitantes nacionales y extranjeros durante todo el año.

La inscripción al Diplomado Técnico en Inglés Médico Conversacional, tiene un costo de mil 450 pesos, mismo que incluye el registro ante ICATSIN, un seguro contra accidentes y una camisa distintiva del diplomado. Su pago de mensualidad será de mil 200 pesos.

“Hay un incremento mensual sobre atenciones a pacientes extranjeros. En la estadística sí nos representa un 15 por ciento; anteriormente eran 10, pero yo creo que el próximo mes ya no subirá hasta el 20 por ciento, pues seguimos registrando muchas atenciones, principalmente en la zona turística como tal. Así que el conocer el idioma le da más seguridad al paramédico al momento de interactuar con un paciente que hable inglés”, comentó Moreno Ramírez.