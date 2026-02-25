$!Lanza el Banco de Alimentos Mazatlán la campaña ‘Bigotes de Leche 2026’

Con la finalidad de fortalecer el contenido nutricional de los apoyos que se entregan a familias en situación de vulnerabilidad, el Banco de Alimentos Mazatlán I.A.P., anunció el arranque oficial de la campaña ‘Bigotes de Leche 2026’, mediante la cual se busca recaudar leche en presentación tetra pack, además de leche en polvo, durante todo el mes de marzo.

Para esta edición, la iniciativa busca reunir más de 18 mil litros de leche al ser un alimento fundamental para el desarrollo infantil y la salud de las familias que el Banco de Alimentos atiende año tras año.

Así lo informó la directora general de esta institución en el puerto, Ana Margarita Aceves Sánchez, quien señaló que hablar de donar leche, es hablar de esperanza, ya que, aunque para muchas familias un vaso de leche forma parte de la cotidianidad, para otras representa un alimento que no siempre está presente en la mesa.

“Para un niño o para un adulto mayor, un vaso de leche puede significar nutrición, salud y mejores oportunidades de desarrollo, por eso invitamos a la comunidad a sumarse a la campaña Bigotes de Leche en su octava edición”, dijo.

“Estoy segura de que como comunidad podemos transformar realidades y alcanzar esta meta. No importa la cantidad que puedan donar, un litro hace la diferencia para una familia, ya que un litro de leche puede convertirse en bienestar para un niño, un adulto mayor o una familia”, añadió.

Por otro lado, el presidente del patronato del Banco de Alimentos Mazatlán, Rafael Ernesto Domínguez Kelly destacó que esta campaña se ha consolidado como una tradición solidaria en el puerto, orientada a enriquecer los paquetes alimentarios que el banco distribuye entre población vulnerable y diversas instituciones de asistencia social.

“Gracias a ese apoyo, este mensaje puede tocar más corazones de la población de Mazatlán. Quiero agradecer a nombre de todos los beneficiarios del Banco de Alimentos, porque esta campaña es para ellos, donde el esfuerzo es conjunto entre el personal, el patronato y quienes se suman a esta causa”, comentó.