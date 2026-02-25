$!Lanza el Banco de Alimentos Mazatlán la campaña ‘Bigotes de Leche 2026’

Con la finalidad de fortalecer el contenido nutricional de los apoyos que se entregan a familias en situación de vulnerabilidad, el Banco de Alimentos Mazatlán I.A.P., anunció el arranque oficial de la campaña ‘Bigotes de Leche 2026’, mediante la cual se busca recaudar leche en presentación tetra pack, además de leche en polvo, durante todo el mes de marzo.
Para esta edición, la iniciativa busca reunir más de 18 mil litros de leche al ser un alimento fundamental para el desarrollo infantil y la salud de las familias que el Banco de Alimentos atiende año tras año.
Así lo informó la directora general de esta institución en el puerto, Ana Margarita Aceves Sánchez, quien señaló que hablar de donar leche, es hablar de esperanza, ya que, aunque para muchas familias un vaso de leche forma parte de la cotidianidad, para otras representa un alimento que no siempre está presente en la mesa.
“Para un niño o para un adulto mayor, un vaso de leche puede significar nutrición, salud y mejores oportunidades de desarrollo, por eso invitamos a la comunidad a sumarse a la campaña Bigotes de Leche en su octava edición”, dijo.
“Estoy segura de que como comunidad podemos transformar realidades y alcanzar esta meta. No importa la cantidad que puedan donar, un litro hace la diferencia para una familia, ya que un litro de leche puede convertirse en bienestar para un niño, un adulto mayor o una familia”, añadió.
Por otro lado, el presidente del patronato del Banco de Alimentos Mazatlán, Rafael Ernesto Domínguez Kelly destacó que esta campaña se ha consolidado como una tradición solidaria en el puerto, orientada a enriquecer los paquetes alimentarios que el banco distribuye entre población vulnerable y diversas instituciones de asistencia social.
“Gracias a ese apoyo, este mensaje puede tocar más corazones de la población de Mazatlán. Quiero agradecer a nombre de todos los beneficiarios del Banco de Alimentos, porque esta campaña es para ellos, donde el esfuerzo es conjunto entre el personal, el patronato y quienes se suman a esta causa”, comentó.
Esta campaña que celebra su octava edición de manera continua se puso en marcha este 25 de febrero para culminar el 25 de marzo con un evento de cierre y colecta masiva en la Plaza Acaya Mazatlán, de 10:00 a 17:00 horas.
De acuerdo con las cifras correspondientes, el Banco de Alimentos Mazatlán benefició a 11 mil 600 personas mediante la entrega de 4 mil 467 paquetes alimentarios, alcanzando 50 comunidades y 13 instituciones.
A través de estos números, se refleja la magnitud de la necesidad en la región y la responsabilidad compartida de fortalecer programas que indican directamente en la nutrición y calidad de vida de la población, señaló la coordinadora de Nutrición, Ana Lorena Burgos.
Asimismo, explicó que el consumo de leche tiene un impacto positivo en todas las etapas de la vida, al aportar energía, favorecer el crecimiento y contribuir a la prevención de enfermedades como la osteoporosis, además de al incorporarse de manera regular en la dieta, ayuda a mantener el buen funcionamiento del sistema nervioso y muscular.
Un incentivo deportivo para impulsar la donación
Como parte de la estrategia para incentivar la participación ciudadana, el club Mazatlán FC se sumó a la campaña con una dinámica especial, donde por cada dos litros de leche donados, los participantes podrán recibir un boleto para los encuentros del conjunto en casa ante el Club Pachuca, el 27 de febrero y frente al Club León, el 6 de marzo.
El director de Marketing del club, Édgar Pérez, señaló que para la institución deportiva es fundamental respaldar este tipo de causas sociales, las cuales impactan de manera directa a la comunidad, especialmente cuando se trata de contribuir a la alimentación de quienes más lo necesitan.
El Banco de Alimentos reiteró que no importa la cantidad donada, ya que hasta un litro puede representar un cambio significativo para el bienestar de una familia mazatleca.
Por tal motivo, la invitación permanece abierta a escuelas, empresas, asociaciones civiles y ciudadanía en general para sumarse a esta causa, reafirmando el compromiso de Mazatlán con la solidaridad organizada y la construcción de un entorno más justo y saludable.
Los centros de acopio permanentes para esta campaña serán la sede del Banco de Alimentos Mazatlán, en Río Pánuco #400, en la Colonia Ferrocarrilera, así como con la Dra. Wendy Castro, en Plaza el Encanto, local 27, Avenida Carlos Canseco #6250, en Marina Mazatlán.