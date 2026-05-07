$!Lanza IPN Mazatlán campaña de recolección de libros en apoyo de bibliotecas de la zona sur de Sinaloa

Con la finalidad de reunir 90 metros lineales de libros y contribuir al fortalecimiento de bibliotecas públicas en el sur de Sinaloa, el Instituto Politécnico Nacional a través del Centro de Vinculación y Desarrollo Regional Unidad Mazatlán, puso en marcha la primera edición del Librotón 2026, la cual tuvo lugar en la Plazuela República. Esta campaña de recolección de ejemplares dirigida a beneficiar a bibliotecas de Escuinapa y comunidades cercanas forma parte de las acciones conmemorativas por el 90 aniversario del IPN y busca, además de incrementar el acervo de lectura en estos espacios, el fomentar entre la ciudadanía la cultura de la lectura.

Así lo compartió la jefa del Departamento de Integración Social de esta institución, Alejandra Huerta Rivas, quien expresó que actualmente, las bibliotecas de Escuinapa atraviesan por un proceso de reestructuración y renovación, por lo que el objetivo es apoyar con libros que puedan ser utilizados por estudiantes, docentes y público en general. “Este evento que es el Librotón tiene la intención de poder recabar libros para beneficiar a las bibliotecas de Escuinapa y de las localidades alrededor de ellas, para poder abastecerlas en un programa que tienen ahorita de reestructuración y renovación”, comentó. “La idea es ayudar a recolectar libros aquí para poder repartirlos y que puedan llegar allá físicamente, porque ahora estamos muy acostumbrados a lo digital y ya los libros los tenemos olvidados”, agregó. Huerta Rivas señaló que esta campaña representa una oportunidad para acercar la lectura y el conocimiento a comunidades donde las bibliotecas continúan siendo espacios importantes de aprendizaje y consulta.

Asimismo, comentó que, aunque hace algunos años ya se habían realizado actividades similares, esta es la primera convocatoria reciente organizada por el Centro de Vinculación y Desarrollo Regional Unidad Mazatlán con este propósito en específico. Además, la representante de la institución indicó que desde hace semanas se comenzó a recibir donaciones de libros en distintos puntos de acopio y hasta el momento se ha logrado reunir cerca de 45 metros de libros, es decir, la mitad de la meta establecida. Sin embargo, Huerta Rivas destacó que se tiene la confianza que durante los próximos días la participación ciudadana continúe creciendo y permita incluso superar la cantidad prevista. “Más o menos llevamos como 45 metros ahorita, entonces esperamos seguir recibiendo más libros durante estos días. La meta son 90 metros por el 90 aniversario, pero si se juntan más, pues mejor”, declaró. “Se estuvieron recolectando desde antes, pero todavía vamos a recolectar entre hoy y mañana para completar toda la semana”, añadió. Huerta Rivas destacó que la respuesta de la ciudadanía ha sido positiva, ya que personas de distintas edades han acudido a entregar ejemplares de diversos géneros y temáticas, entre los que se encuentran libros especializados, novelas, enciclopedias, libros educativos, así como textos relacionados con temas sociales, adicciones y alcoholismo.