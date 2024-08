”Las sillas son completamente gratuitas, son sillas pediátricas y como único requisito que pedimos que los niños no midan más de 125 centímetros, considerando que van a crecer y para que les pueda sirvan el mayor tiempo posible; además otro requisito primordial es que no hayan sido beneficiados antes por este programa de sillas, ya que si anteriormente se les entregó, en esta ocasión ya no podrán formar parte de la convocatoria”.

”Este es un programa para que lo soliciten nuevas personas y sean más niños los beneficiados; las sillas bien adecuadas para ellos se pueden ajustar conforme vayan creciendo, las sillas traen su pechera, su tablita para que ellos puedan, si van a la escuela para que le sirvan sus planteles educativos y demás”.

La encargada de Vinculación a Familias recalcó también qué todas las bases para solicitar una silla de ruedas se encuentran en su página de Facebook oficial: “Asociación de Padres y Compadres IAP”, pues hay un cupo limitado que deben llegar en sus registros, por lo que deberán apurarse para ser uno de los beneficiados de este año.

”Para iniciar el proceso tienen que comunicarse a los teléfonos que vienen en el banner que publicamos en nuestra página de Facebook, el cual es un número de WhatsApp y de oficina para que así nosotros podamos tomarles los datos, y más adelante citarlos y hacerle las mediciones, las cuales son unas fotos que nosotros vamos a enviar a las personas que se van a encargar de traer las sillas, para que ellos se las adecuen lo mejor posible a estos niños que le solicitaron”.

”Son 20 sillas confirmadas y 10 más por confirmar qué se están iniciando. Nosotros ya el mes que entra tenemos que mandar todos los formatos y la entrega se tiene programado para el 21 al 23 de octubre a más tardar, por eso es que estamos pidiendo que las personas que en verdad estén interesadas se comuniquen cuanto antes, porque como es un cupo limitado, los estaremos anotando en nuestro registro; en dado caso de que se sature el cupo los pondríamos en lista de espera por si alguien cancela de último momento, y ahí es cuando se les daría la oportunidad”.

Mayra Carolina Flores señaló qué Roc Wheels ya había realizado la campaña en 2022, justamente en el final de la pandemia en la ciudad de Guamúchil, pero en esta ocasión el programa llega al sur de Sinaloa para ser el beneficiario, pues hay que recordar que este campaña se lleva a cabo solo una vez al año.