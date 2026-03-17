Lanza Panamá campaña ‘Unidos para Ayudar’ en beneficio de Bancos de Alimentos en Sinaloa

En un esfuerzo por contribuir de manera directa al bienestar de las familias en situación vulnerable, Restaurantes y Pastelerías Panamá puso en marcha la campaña “Unidos para Ayudar”, iniciativa enfocada en recaudar fondos que serán destinados a los Bancos de Alimentos de México en Sinaloa.

A través de esta iniciativa, Restaurantes y Pastelerías Panamá busca fortalecer el tejido social y atender una de las necesidades más importantes como lo es la alimentación para las familias que más lo necesitan en la entidad, de la mano de BAMX, organización que busca contribuir a reducir la inseguridad alimentaria de la población vulnerable en el País.

La campaña se desarrollará a partir de este 17 de marzo y permanecerá activa hasta el 30 de abril del año en curso, periodo en el cual los clientes podrán participar de manera voluntaria al realizar una aportación de 10 pesos adicionales en sus consumos dentro de restaurantes o en la compra de productos en pastelerías.

Esta estrategia se implementará en todas las sucursales ubicadas en las ciudades de Mazatlán, Culiacán y Los Mochis, lo que permitirá ampliar el alcance de la campaña y facilitar la participación de un mayor número de ciudadanos en los distintos puntos del Estado.

El recurso obtenido será canalizado a programas de asistencia alimentaria que operan en los Bancos de Alimento MX en Sinaloa, los cuales desempeñan un papel fundamental en la recolección, rescate y distribución de productos básicos para apoyar a familias que enfrentan condiciones económicas adversas.

De esta manera, la campaña busca incidir de forma concreta en la mejora de la nutrición y la calidad de vida de quienes más lo requieren.

Como incentivo simbólico y muestra de agradecimiento, los clientes que se sumen a esta causa recibirán una plantilla de stickers alusivos a la campaña, reforzando el sentido de pertenencia y participación en esta iniciativa social.

De tal forma que, “Unidos por ayudar” representa, más allá de la recaudación económica, el compromiso firme con la comunidad sinaloense al promover una cultura de solidaridad y corresponsabilidad social.

Es por eso que a través de este tipo de acciones, se refleja la importancia de que el sector empresarial participe activamente en la atención de problemáticas sociales, especialmente en temas tan sensibles como el acceso a la alimentación.

En un contexto donde diversas familias enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades básicas, campañas como esta permiten generar una red de apoyo que involucra tanto a empresas como a la sociedad en general, demostrando que la suma de pequeñas aportaciones puede traducirse en un impacto significativo.

Es por eso que con esta iniciativa, Restaurantes y Pastelerías Panamá refrenda su presencia como una empresa socialmente responsable, al tiempo que invita a la población a formar parte de un esfuerzo colectivo orientado a construir un entorno más solidario y con mayores oportunidades para todos.