$!Lanzan campaña ‘Ayúdanos a ayudar’ a favor de adultos mayores en Mazatlán

Con el fin de recabar víveres el Asilo de Ancianos de La Inmaculada anunció la campaña “Ayúdanos a ayudar a los abuelos del asilo” e hizo una invitación a toda la ciudadanía a contribuir con esta institución.
Como cada año, el asilo de ancianos con el valioso respaldo de Plaza Acaya, ha lanzado su campaña con el objetivo de recaudar donaciones en especie o en efectivo que permitan cubrir las necesidades básicas de 26 adultos mayores que ahí viven.
La iniciativa invita a la ciudadanía a sumarse de dos formas: como Aliados, difundiendo la campaña y sirviendo como centros de acopio entre colaboradores, clientes y conocidos.
O bien, como Benefactores, aportando donaciones en especie y/o mediante depósitos bancarios.
Sor Inés Quintana Gómez, directora del Asilo de Ancianos, quien estuvo acompañada de Ninfa Padrón, representante de Plaza Acaya, y algunos aliados del albergue, dieron a conocer los pormenores de la campaña.
Sor Inés comentó que el objetivo de este sitio es que los adultos mayores se sientan útiles y tengan una vida digna, que es en lo que a diario se trabaja en este lugar.
“Lo que aporten, cualquier cosa, es demasiado bueno para todas necesidades para los abuelos, para los habitantes del asilo, entonces son ustedes quienes hacen posible que esta obra pueda continuar, les agradezco mucho...La Inmaculada es el primer asilo de aquí de Mazatlán, por lo tanto le pertenecen a sus padres, a sus abuelos, y ahora se la adjudicaron a todos ustedes, porque este asilo está haciendo historia del corazón de Mazatlán, es esa historia que se escribe y no se borra, la generosidad de cada uno de nosotros podemos dar para los demás”, dijo Sor Inés.
Actualmente, muchos de los adultos mayores del asilo no cuentan con familia, apoyo económico, ni seguridad social, y algunos requieren medicamentos de forma permanente. La meta es reunir 1 mil 100 kilogramos de ayuda que serán entregados el domingo 9 de noviembre en Plaza Acaya, de 11:00 a 17:00 horas.
Las donaciones también pueden llevarse directamente al Asilo de Ancianos, ubicado en Calle 5 de Mayo número 98 esquina con Morelos, frente a la Plazuela Zaragoza, de lunes a domingo en horario de 8:00 a 17:00 horas.
Quien guste de apoyar al Asilo de Ancianos la Inmaculada se puede comunicar al 669 918 1504, o puede pedir informes al correo asilomazatlán@hotmail.com.
PARA APOYO EN EFECTIVO
Banco Banorte
Razón social: Beneficencia de Mazatlán, A.C.
Número de cuenta: 0111510838
Clabe de transferencia: 072744001115108384
ARTÍCULOS QUE NECESITAN
-Detergente para lavar
-Suavizante para ropa
-Detergente para lavar trastes
-Vinagre blanco
-Limpiador liquido para pisos
-Cloro
-Pinol
-Trapos para la cocina
-Trapeadores ligeros
-Escobas de plástico
-Recogedores
-Fibras de cocina para lavar trastes
-Bolsas negras para la basura tamaño jumbo
-Servilletas
-Papel higiénico
-Guantes desechables de látex
-Toallas húmedas para adultos
-Jabón quirúrgico
-Cinta micropore 2.5 cm.
-Gasas estériles
-Pañales para adultos tipo calzón talla chica y grande/pañal predoblado
-Shampoo
-Rastrillos
-Desodorantes en aerosol para hombre y mujer
-Lociones o perfumes para hombre o mujer
-Avena
-Frijol
-Aceite para cocinar
-Puré de tomate
-Pilas doble A y triple A (para los aparatos con que se mide el azúcar)
-Vitamina C efervescente