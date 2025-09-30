$!Lanzan campaña ‘Ayúdanos a ayudar’ a favor de adultos mayores en Mazatlán

Con el fin de recabar víveres el Asilo de Ancianos de La Inmaculada anunció la campaña “Ayúdanos a ayudar a los abuelos del asilo” e hizo una invitación a toda la ciudadanía a contribuir con esta institución. Como cada año, el asilo de ancianos con el valioso respaldo de Plaza Acaya, ha lanzado su campaña con el objetivo de recaudar donaciones en especie o en efectivo que permitan cubrir las necesidades básicas de 26 adultos mayores que ahí viven. La iniciativa invita a la ciudadanía a sumarse de dos formas: como Aliados, difundiendo la campaña y sirviendo como centros de acopio entre colaboradores, clientes y conocidos.

O bien, como Benefactores, aportando donaciones en especie y/o mediante depósitos bancarios. Sor Inés Quintana Gómez, directora del Asilo de Ancianos, quien estuvo acompañada de Ninfa Padrón, representante de Plaza Acaya, y algunos aliados del albergue, dieron a conocer los pormenores de la campaña. Sor Inés comentó que el objetivo de este sitio es que los adultos mayores se sientan útiles y tengan una vida digna, que es en lo que a diario se trabaja en este lugar. “Lo que aporten, cualquier cosa, es demasiado bueno para todas necesidades para los abuelos, para los habitantes del asilo, entonces son ustedes quienes hacen posible que esta obra pueda continuar, les agradezco mucho...La Inmaculada es el primer asilo de aquí de Mazatlán, por lo tanto le pertenecen a sus padres, a sus abuelos, y ahora se la adjudicaron a todos ustedes, porque este asilo está haciendo historia del corazón de Mazatlán, es esa historia que se escribe y no se borra, la generosidad de cada uno de nosotros podemos dar para los demás”, dijo Sor Inés.