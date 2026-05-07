$!Lanzan campaña de tapas PET para apoyar a Romina, pequeña con leucemia en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con el objetivo de apoyar el tratamiento médico de la pequeña Romina Isabel y fomentar entre los niños valores como la solidaridad y la empatía, el Jardín de Niños Eloísa Aguirre del Valle lanzó una campaña de recolección de tapas PET, la cual buscará involucrar a toda la comunidad escolar y a la ciudadanía a esta noble causa. La iniciativa fue presentada por autoridades educativas del plantel, encabezadas por la directora, Ana Alicia Picos Zamudio, y la docente y creadora del proyecto, Mariana Hernández Victorino, quien explicó que esta actividad nació a partir del deseo de hacer sentir a Romina parte de su comunidad escolar, pese a las dificultades que enfrenta debido a su estado de salud al padecer leucemia linfocítica aguda.

Hernández Victorino expresó que, actualmente, la pequeña de 5 años se encuentra inscrita en dicho jardín de niños, aunque no ha podido asistir regularmente a clases por su enfermedad, lo que motivó al plantel a a buscar una forma de apoyarla y, a su vez, fortalecer entre los estudiantes la conciencia social desde temprana edad. “Queremos que ella se sienta cómoda, se sienta en comunidad con sus compañeros y que exista la empatía y la solidaridad a través de este proyecto, pues creemos que es necesario crear una cultura de paz no solamente en la colonia, sino en toda la ciudad”, comentó. “Este tipo de proyectos dejan aprendizaje en los niños, pues es un aprendizaje significativo que se llevan con ellos, donde además queremos que Romina tenga una cara clara para sus compañeros y que se sienta parte de su comunidad escolar”.

La docente destacó que este tipo de proyectos dejan enseñanzas importantes en los menores, ya que les permiten comprender que pequeñas acciones pueden generar un impacto positivo en la vida de otras personas. Asimismo, comentó que además del apoyo económico que se busca obtener para el tratamiento médico de Romina, la campaña pretende fomentar una cultura de empatía, solidaridad y colaboración tanto dentro de la escuela como en la sociedad. Hernández Victorino mencionó que la dinámica de esta campaña consiste en recolectar tapas de plástico de distintos productos para posteriormente venderlas a una empresa recicladora, donde los recursos económicos obtenidos serán entregados directamente a la familia de la menor para contribuir a sus gastos médicos. Las organizadoras del proyecto detallaron que la meta es lograr una campaña de alcance municipal, invitando a escuelas, familias, negocios y ciudadanos en general a sumarse con donaciones. Como parte del arranque oficial, el próximo 12 de mayo en punto de las 10:00 horas se realizará el “banderazo” oficial de la campaña dentro del plantel, para iniciar con esta colecta donde los alumnos podrán conocer más sobre Romina y el propósito de la actividad, de manera que comprendan el impacto que puede tener su participación. La docente del jardín de niños detalló que será durante los dos meses restantes del ciclo escolar que se estará desarrollando esta campaña, por lo que se espera lograr una buena recaudación para el beneficio de la pequeña.