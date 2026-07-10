$!Lanzan campaña para invitar a compartir Mazatlán

Con un Mazatlán que se comparte, se vive y se disfruta, invitan a visitar el puerto en el verano. La hotelería local dio el banderazo de la campaña de promoción con más de 600 frases positivas del destino que estarán circulando por la ciudad. José Ramón Manguart Sánchez, presidente de la Asociación de Hoteles Tres Islas, encabezó la iniciativa de promover con frases positivas la campaña #MazatlánSeComparte para invitar a que visiten el verano y lo que resta del año a la ciudad.





“Hoy estamos aquí para tener un acto simbólico de un banderazo de la campaña Mazatlán se comparte, cuyo objetivo es postear y compartir lo positivo de Mazatlán, precisamente este inicio de las vacaciones de verano, siempre viendo cómo promover lo más importante de nuestros destinos, como son los eventos, el promover nuestros atractivos turísticos”. Recalcó que buscan todo aquello que sume a cambiar una narrativa para cambiar la percepción. “Y que nos ayuden a una mejor experiencia por parte de nuestros turistas, sobre todo en el tema de atención y servicio”.





Agradeció a los patrocinadores que hicieron posible la impresión de las frases en las unidades de transporte de la ciudad. “No me resta más que agradecer el que ustedes estén aquí, hacer este acto simbólico, agradeciendo nos puedan apoyar en compartir y difundir esta campaña. Sumamente agradecidos con el transporte público que gracias a ellos es posible llevar a cabo, ellos ponen los espacios, nos ayudan a que la gente que esté en circulación puedan ver estas frases y en su momento asumirlas como propias”, manifestó. Destacó que por la creatividad de las 600 frases, hechas tanto por alumnos de la Facultad de Turismo de la UAS como del CBTis 51, decidieron premiar a las tres mejores de cada escuela.



