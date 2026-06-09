$!Lanzan campaña para ofrecer cirugías de carnosidad accesibles, en Mazatlán

“La campaña será el viernes de 12 a 1 de la tarde, aquí en las instalaciones de la Francisco Villa, donde esperamos que acuda la mayor gente posible, pues vemos que hay muchas personas con este padecimiento que necesitan de la promoción, misma que tendrá una cuota de recuperación de 50 pesos”, explicó Zamudio Valles.

En rueda de prensa, el Padre Rafael Martínez, director de Cáritas Mazatlán, acompañado por Joel Cebreros, director de Oftavisión y Griselda Zamudio, líder del Patronato de Cáritas, informaron que el programa busca detectar oportunamente la carnosidad; una patología que se da en los ojos conforme avanzan los años.

Con el objetivo de acercar servicios de oftalmología a personas de bajos recursos en la ciudad, la institución Cáritas IAP junto a la clínica Oftavisión Mazatlán, realizarán el próximo viernes 12 de junio una nueva campaña para promover cirugías de carnosidad accesibles, así como revisiones.

Joel Cebreros comentó que la carnosidad en los ojos también pueden padecerla las personas que trabajan al aire libre, ya que la conjuntiva crece más de lo que debería y se mete hacia el eje visual y la pupila, generando de manera visible el problema. A partir de ahí es cuando se necesita una cirugía.

“En caso de ser detectado, la cirugía tendrá un costo de 6 mil pesos y normalmente tiene una duración entre los 14 y 15 minutos. Aquí se identifican los casos, los cirujanos toman sus notas y la cirugía la estaríamos realizando el día 24 de este mes, únicamente ese día”, dijo Joel Cebreros.

Asimismo, los encargados mencionaron que tras el éxito que tuvieron con las campañas de cataratas el año pasado, esperan que la respuesta en esta ocasión sea igual de positiva, ofreciendo hasta 70 atenciones para los pacientes que se den cita el viernes en Cáritas de la Colonia Francia Villa.

Indicaron también que para finales de año, específicamente en el mes de noviembre, estarán celebrando el Día Mundial de la Diabetes con una campaña para los pacientes de esta condición, los cuales pueden perder la vista a causa de una enfermedad llamada retinopatía diabética que se combate a través de un tratamiento de ácido.