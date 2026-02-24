Lanzan convocatoria del programa Peso a Peso del Bienestar en Mazatlán

El Gobierno de Mazatlán lanzó ya la convocatoria a los habitantes, tanto de la zona urbana como rural, para participar en el programa Peso a Peso del Bienestar para la adquisición de diversos artículos electrodomésticos, pintura e impermeabilizante para mejorar sus hogares.

“Compartirles que el día de hoy sale una convocatoria de un programa que ha gustado mucho, el año pasado, que es Peso a Peso del Bienestar, tuvimos en 2026 muchísima aceptación por parte de la gente, incluso hasta aumentamos en presupuesto a través de Cabildo y este año 2026 ya consideramos 9 millones para Peso a Peso del Bienestar”, dijo la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Hoy sale la convocatoria para que la gente pueda participar de este programa, aquí está el licenciado Javier García (director de Bienestar y Desarrollo Social Municipal) quien va estar a cargo de esta convocatoria, todas las personas que quieran participar de este programa les compartimos que el Gobierno Municipal pone un peso y la gente de Mazatlán pone otro peso”.

Precisó que dicho programa es para adquirir enseres domésticos, para material de construcción, para tinacos, aires acondicionados y para pintura e impermeabilizantes.

Las personas interesadas pueden obtener mayor información en la Dirección de Bienestar y Desarrollo Social, en el Palacio Municipal, solamente tiene que llevar su credencial del Instituto Federal Electoral, la Clave Única de Registro Personal, un comprobante de domicilio con no más de tres meses de antigüedad y manifestar el objeto o artículo que quieran adquirir.

“Se hace un estudio socioeconómico por parte del Departamento de Bienestar y de esta manera pueden adquirir”, continuó, “este programa está vigente para personas de la zona rural y la zona urbana, todas las personas que quieran participar de Peso a Peso del Bienestar el día de hoy ya lanzamos la convocatoria”.

Agradeció a todas las personas que han confiado en el actual Gobierno Municipal y dijo que el año pasado beneficiaron a mil 800 familias, muchas de la zona rural y este año se va a beneficiar también a miles de personas, por ello se quiere que participen de ese programa.

“Y agradecemos al Cabildo de Mazatlán que por unanimidad respaldaron a este programa que ha gustado mucho y que llegó para quedarse en toda la administración”, añadió la Presidenta Municipal en entrevista con personal de medios de comunicación.

Por su parte el director de Bienestar y Desarrollo Social, Javier García, manifestó que el Cabildo aprobó el dictamen y se va a lanzar la licitación.

“Estamos abriendo ahorita el tema de la convocatoria para que en lo que se acaba el proceso administrativo ya estar nosotros en condiciones de entregar los artículos ya que hagamos el recorrido en todas las colonias, que fueron más de 220 colonias el año 2025, entonces vamos a ganarle al tiempo, por eso se abre la convocatoria para que la gente pueda asistir y nosotros poder hacer todo nuestro trabajo que conlleva estar visitando todas las colonias, cada por casa de los que solicitan enseres domésticos”, dio a conocer Javier García.

“Decirles sí se amplió un poco la gama, se va estar publicando en cuanto tengamos el tema administrativo, pero sí se amplió los productos entre electrodomésticos, el tema de pintura e impermeabilizante los colores, se amplió variedad de productos de electrodomésticos, teníamos como 40, ahorita subieron casi a 50 productos, entonces estamos en ese tema, ahorita invitamos a la ciudadanía que así lo necesite que pase a la Dirección de Bienestar, estaríamos de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde recibiendo documentación”.