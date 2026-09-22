Lanzan en Mazatlán campaña contra el uso del celular al conducir

Con un llamado a dejar de utilizar el celular mientras se conduce, el Departamento de Educación Vial de la Delegación de Vialidad y Transportes en Mazatlán anunció la campaña de concientización “La atención es vida”, que arrancará este sábado 26 de septiembre.

La jornada comenzará a las 7:30 horas en el cruce de las avenidas Insurgentes y Ejército Mexicano, donde personal de Educación Vial, Tránsito Municipal y agrupaciones de transportistas distribuirán volantes con recomendaciones para prevenir accidentes.

Carlos Alberto Ordóñez Sandoval, jefe del Departamento de Educación Vial, señaló que el programa busca generar conciencia entre la ciudadanía sobre las consecuencias de utilizar el teléfono mientras se conduce, pero también entre peatones, ciclistas y motociclistas.

El material de la campaña advierte que al usar el celular al conducir se pierde de vista el entorno, se reduce la concentración y disminuye la capacidad de reacción, situaciones que pueden derivar en accidentes.

“Pierdes de vista, no ves señales, peatones ni otros vehículos a tiempo, pierdes concentración y pierdes control”, señala el volante que será entregado durante la campaña.

Óscar García Peinado, subdirector de Tránsito Municipal, destacó que la intención no es únicamente entregar folletos, sino que el mensaje llegue a las familias y se modifiquen hábitos que representan un riesgo en las calles.

“Una distracción no nada más te daña a ti mismo, sino que también a terceras personas”, expresó.

Ordóñez Sandoval afirmó que, de acuerdo con los datos manejados por las autoridades, el celular está involucrado en alrededor del 70 por ciento de los accidentes de tránsito en Mazatlán, aunque aclaró que se trata de una estimación general y que el desglose actualizado se obtiene al cierre de cada mes.

La campaña también contempla la participación de las 17 agrupaciones de transportistas de Mazatlán, cuyos integrantes se comprometieron a transmitir a sus choferes el llamado a no utilizar el celular durante la conducción.

Además de “La atención es vida”, Educación Vial anunció el programa “Promotores Viales Escolares”, mediante el cual padres de familia, maestros y directivos podrán recibir capacitación para apoyar en la seguridad de los estudiantes durante los horarios de entrada y salida.

La primera escuela que participará como programa piloto será la Secundaria Miguel Hidalgo. Los padres que sean capacitados recibirán un chaleco, silbato y material para realizar esta labor preventiva.

Las autoridades insistieron en que la prevención requiere la participación tanto de las instituciones como de los ciudadanos.