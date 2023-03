Ahí el Alcalde de Mazatlán, Édgar González Zataráin, recalcó que el compromiso no solamente es del Gobierno, también es de la sociedad, pues cuando una sociedad está comprometida, interesada en conocer cómo se gasta el recurso público y qué se hace incluso con el quehacer público, no nada más con el recurso público, porque eso implica una serie de decisiones y acciones que tienen que ser transparentadas.

Recordó que antes no era así, estaba cerrado, incluso había cosas que se reservaban, por lo que se está transitando en ir aperturando paso a paso y se tiene que ser mejor cada día.

Durante la presentación de la herramienta, el director del OCM dio a conocer que del 2020 al primer trimestre del 2022 por adjudicación directa el Ayuntamiento de Mazatlán celebró contratos por mil 107 millones 917 mil 3 pesos, de un total de mil 623 millones 139 mil 80 pesos, lo que representa el 68 por ciento en todo ese periodo del 1 de enero del 2020 al 30 de septiembre del 2023.

Ahí el Alcalde precisó que en el caso del Hospital Municipal “Margarita Maza de Juárez” se hacen contrataciones de médicos, que obviamente no son licitables porque se les paga como honorarios.

“Caso obra pública, nosotros tenemos proyectado este año el este año el 69 por ciento va a licitación, en el tema de obra pública y en el tema de también se adquisiciones que son compras también van en ese sentido, pero lo que tiene que ver con contratos de personas, de servicios públicos que son de 20 mil pesos, de 30 mil pesos mensuales, pero que finalmente sí van a aparecer, te van a mover la cifra (de contratos sin licitación)”, continuó González Zataráin.

Al evento también acudió la directora de Iniciativa Sinaloa, Marlene León, recalcó que Mazatlán es el primer municipio de Sinaloa en contar con Monitor Karewa, lo que es algo que tiene que aprovechar la autoridad pues pocos municipios tienen esa participación ciudadana.

“Nosotros analizamos que el informe de la Auditoría Superior del Estado en el tema de las adjudicaciones directas es una realidad, es una de las observaciones que comúnmente hacen y justamente todo los demás municipios sobrepasaban entre el 90 y el 100 por ciento, era el común denominador, pero sí me llamó la atención que Mazatlán tuvo un poco menos”, dijo Marlene León.

“Entonces creo que eso tiene que ver mucho con el trabajo que está haciendo el Observatorio Ciudadano de Mazatlán, yo creo que eso es lo que se necesita, nada más recordarle al Alcalde que las adjudicaciones directas sí son permitidas, no hay problema, nosotros siempre hemos cuidado eso en el discurso que no son ilegales, que está bien, pero hay que cuidar que sean siempre una excepción que no sobrepase la regla, siempre y cuando se cuide eso no hay problema”.