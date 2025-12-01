$!Lanzará México Tiene Vida candidatura a Gobernador de Sinaloa en 2027: Jorge Abel

La Asociación Civil México Tiene Vida, que busca su registro como partido político en el 2026, contempla lanzar candidato a la Gubernatura de Sinaloa para las elecciones del 2027, lo mismo que a diputaciones locales, presidencias municipales y regidurías en la entidad, dijo el coordinador de dicha agrupación el estado, Jorge Abel López Sánchez.
“El proyecto nuestro es participar, incidir en las elecciones federales del 2027, obviamente ustedes saben que la ley establece que los partidos en proceso de registro condicionado tienen que participar en un proceso (electoral) y está sujeto a obtener el porcentaje mínimo de votación para que les sea validado el registro”, expresó López Sánchez en conferencia de prensa donde dio a conocer que se trabaja en busca de que el Instituto Nacional Electoral otorgue el registro como partido político a dicha asociación civil.
“Nosotros vamos por la elección federal en primer lugar, pero en segundo lugar vamos a lanzar candidaturas a Gobernador de Sinaloa, a presidentes municipales, obviamente a diputados locales y lo que representa el cabildo y va depender de la estructura que podamos conformar en cada Distrito local, en cada Distrito federal, en cada Municipio que nos permita competir para ganar”.
Reiteró que no van a trabajar para ver si compiten o sólo ir por el porcentaje que corresponde para que el INE les autorice el registro.
“No, vamos en la búsqueda de competir para ganar en los municipios, en el estado, en las diputaciones federales y vamos a construir esa estructura en cada rincón de Sinaloa que nos permita competir”, añadió el también ex Diputado local y federal, así como ex Senador de la República y es dirigente del Partido Revolucionario Institucional en Mazatlán donde también fue dirigente juvenil.
“Y obviamente el partido habrá de trabajar en todo el país para entrar en esta competencia política, porque nosotros tenemos una teoría en política y un análisis también: en 2027 la competencia se va ver más complicada, pero la oportunidad la van a tener los partidos nuevos, no los partidos tradicionales, porque el ciudadano va buscar una opción diferente a las ya conocidas”.
En la conferencia de prensa este lunes en la que estuvo acompañado por Melania Gómez y Jorge Haro, así como consejeros nacionales de México Tiene Vida, precisó que el PRI le dio todo y no es ingrato con ese partido, pero decidió sumarse al proyecto de la creación del nuevo partido político en mención al cual ya se afilió y en automático como lo establecen las leyes electorales deja de ser militante del partido tricolor.
En el caso de Sinaloa, en las elecciones del 2027 se elegirá a quien sustituirá en la Gubernatura a Rubén Rocha Moya, así como a los nuevos o nuevas legisladoras locales, quienes encabezaron las presidencias municipales, además de los cargos en juego en las elecciones federales de ese año.
En Mazatlán, además de los registros que se hicieron en las asambleas distritales el sábado anterior, también se realizan en las oficinas de dicha asociación civil ubicadas en la Avenida Universidad 700, planta alta 229, informó López Sánchez.