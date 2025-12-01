$!Lanzará México Tiene Vida candidatura a Gobernador de Sinaloa en 2027: Jorge Abel

La Asociación Civil México Tiene Vida, que busca su registro como partido político en el 2026, contempla lanzar candidato a la Gubernatura de Sinaloa para las elecciones del 2027, lo mismo que a diputaciones locales, presidencias municipales y regidurías en la entidad, dijo el coordinador de dicha agrupación el estado, Jorge Abel López Sánchez.

“El proyecto nuestro es participar, incidir en las elecciones federales del 2027, obviamente ustedes saben que la ley establece que los partidos en proceso de registro condicionado tienen que participar en un proceso (electoral) y está sujeto a obtener el porcentaje mínimo de votación para que les sea validado el registro”, expresó López Sánchez en conferencia de prensa donde dio a conocer que se trabaja en busca de que el Instituto Nacional Electoral otorgue el registro como partido político a dicha asociación civil.

“Nosotros vamos por la elección federal en primer lugar, pero en segundo lugar vamos a lanzar candidaturas a Gobernador de Sinaloa, a presidentes municipales, obviamente a diputados locales y lo que representa el cabildo y va depender de la estructura que podamos conformar en cada Distrito local, en cada Distrito federal, en cada Municipio que nos permita competir para ganar”.

Reiteró que no van a trabajar para ver si compiten o sólo ir por el porcentaje que corresponde para que el INE les autorice el registro.

“No, vamos en la búsqueda de competir para ganar en los municipios, en el estado, en las diputaciones federales y vamos a construir esa estructura en cada rincón de Sinaloa que nos permita competir”, añadió el también ex Diputado local y federal, así como ex Senador de la República y es dirigente del Partido Revolucionario Institucional en Mazatlán donde también fue dirigente juvenil.