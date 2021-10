Las 500 mil vacunas que donará ciudad texana a Mazatlán vienen ‘hincadas’. El Alcalde pedirá apoyo al Cónsul de México en Texas para concretar la donación

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres solicitará apoyo al Cónsul de México en Texas para concretar la donación de 500 mil vacunas contra el Covid-19 de Johnson & Johnson, de la ciudad de Mission a Mazatlán.

“La próxima semana vamos a refrendar el hermanamiento con Mission, ahí ya no está en nuestras manos, ni en el Gobierno de México, es en el Gobierno de Estados Unidos, el Gobierno de Estados Unidos tiene que dar la orden a la empresa Johnson & Johnson para que nos mande las vacunas, no (hay fecha), no nos han dicho nada)”, agregó Benítez Torres.

“Pero yo ahora que vaya a Mission voy a hablar con el embajador (Cónsul) mexicano en Texas, que se llama Froylán Yescas, y que es compañero de lucha mío de hace 20 años, para que nos ayude hablando con el Gobierno de Estados Unidos para resolverlo (la donación), yo sí lo veo factible, cómo no, de hecho ya están de acuerdo, falta hacer un trámite, hay burocracia en todos lados, pero con una ayudadita de los amigos se puede”.

En junio pasado, en un evento realizado en el Teatro Ángela Peralta, en este puerto, se hermanaron las ciudades de Mazatlán, Sinaloa, y Mission, Texas.

El 16 de agosto del presente año el Alcalde Benítez Torres dio a conocer que Mission, Texas, donaría 500 mil vacunas contra el Covid-19 de la empresa Johnson & Johnson a Mazatlán, donación que aún no se ha concretado.