Las acciones preventivas contra el dengue siempre van a empezar en casa: Cruz Magaña

Las acciones preventivas contra el dengue y chikungunya siempre van a empezar en casa, enfatizó el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 5 en Mazatlán, Cristopher Jonathan Cruz Magaña, tras manifestar que en lo que va del año se han registrado en este municipio nueve casos de dengue y ninguno de chikungunya.

“Hasta ahorita Mazatlán tiene registrados nueve casos de dengue y tiene cero registros de chikungunya, entonces esperemos mantenernos así, pero cuál es el punto que nos haría poder tener casos tanto de dengue o que se aumente, pues es dejar de hacer las acciones preventivas”, añadió Cruz Magaña.

“Hay que recordar que las acciones preventivas siempre van a empezar en casa, siempre lo hemos dicho desde años atrás que si tenemos un patio limpio, libre de cacharros, libre de objetos o áreas donde se pueda reproducir el mosquito va ser la mejor medida para que no suceda”.

Recordó que un huevecillo de mosco transmisor del dengue en un área donde se pueda tener agua como una pileta, como una llanta, como un balde, como una corcholata de refresco o de un envase de agua ahí se puede inocular el huevecillo y dura hasta un año, una vez que se haya secado si no se limpia el área para que pueda volver a eclosionar con las siguientes lluvias del próximo año.

”Entonces es la importancia de siempre mantener limpio, voltear, tirar, tapar (los recipientes que puedan acumular agua, para prevenir que sean criaderos de mosquitos)”, expresó el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 5 de Mazatlán, que además de este municipio comprende a los municipios de San Ignacio, Elota y Concordia.

Expresó que los nueve casos de dengue se han registrado en diferentes puntos de la ciudad de Mazatlán en este año, no hay una zona específica, porque hay un equipo de la Jurisdicción Sanitaria que se encarga de revisar unas trampitas que se ponen en diferentes zonas del municipio, las cuales tienen una cantidad de agua, tienen un papel específico para hacer la recolección de huevecillos que depositan los mosquitos.

”Dependiendo de la cantidad de huevecillos que se leen en el microscopio son las acciones que se toman, entonces ha habido casos en la Montuosa, ha habido casos en la Libertad, ha habido casos en la Juárez, sin embargo, no es un área focalizada, esos nueve casos no es en una sóla área, ha sido una distribución y eso se hace día con día”, continuó.

”Todos los días están revisando más de mil trampas en toda la ciudad y de esta manera poder decir en esta área o en esta colonia hay un incremento de mosquitos, de huevecillos, por lo tanto va haber un incremento de mosquitos y aumenta el riesgo de poder padecer dengue”.

También informó que en San Ignacio y Concordia no se han registrado casos de dengue ni de chikungunya.

Del 23 al 27 del presente mes se realiza la Jornada Nacional de la Lucha contra el Chikungunya y Dengue 2026, que en el caso de Mazatlán se dio el banderazo de inicio el lunes en la Escuela Primaria “Genaro Estrada”, en el Fraccionamiento El Toreo, en este puerto.