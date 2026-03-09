$!Las familias sinaloenses se están quedan solas: Colectivo de búsqueda

Alejandra Martínez Carrizales busca desde el 12 de julio del 2020 a su hermano Ismael Alejandro Martínez Carrizales y desde entonces no ha perdido la fe de encontrarlo. En este peregrinar rastreando predios se convirtió en la vocera del colectivo por las Voces Sin Justicia.

“Yo creo que de parte, tanto de gobierno del Estado como del gobierno en general, sí se nos ha dejado solas y a toda la sociedad en general porque no hubiera tantas desapariciones si existiera la prevención de parte de ellos. Y por ejemplo, un comité de búsqueda de parte del municipio, de parte del Estado, hicieran acciones, acciones urgentes, búsquedas inmediatas y se aplicaran para evitar las desapariciones. Sí nos ha fallado el Estado”.

Martínez Carrizalez dijo que tras la participación que tuvieron en la marcha 8M encabezando a miles de mujeres continuarán pidiendo seguridad y justicia.

Cómo una película de terror y la cruel realidad de padres, hermanas, hijos y madres de Mazatlán, son las que enfrentan tras las fosas encontradas en el Verde Concordia. Un reclamo porque se han quedado solas las familias en la búsqueda de sus desaparecidos, sin respaldo de los Gobiernos, indicó Alejandra Martínez Carrizales del Colectivo por las Voces sin Justicia.

Pero dijo sentirse harta de no encontrar respuestas a esas voces que piden justicia y de no encontrar a su hermano porque nadie les ayuda.

Sobre la posibilidad de tener enfrente a la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum o al Gobernador Rubén Rocha dijo que les pedirías que hagan algo para detener tantas desapariciones de personas y la búsqueda de quienes no han sido encontrados.

“Que se aboquen a la prevención, que ya no queremos más desapariciones. Estamos hartas, todos como sociedad, los colectivos de búsqueda, las rastreadoras, yo como hermana estoy harta de estar buscando a mi hermano y no encontrarlo. Y que ellos no hagan nada”, reiteró.

En entrevista, Alejandra se refirió a las fosas encontradas en predios del Verde, Concordia, donde han encontrado siete cuerpos de los 10 mineros de la empresa canadiense Vizsla Silber Company desparecidos en el campamento La Concordia, y de otros más que aún no han sido identificados, que la situación se asemeja a una película de terror, pero que lastimosamente es un cruel realidad para las familias que están buscando a algún familiar.

“Para la sociedad en general es como usted lo menciona una película de terror y para nosotros es nuestra realidad. Es lo que nos toca vivir a diario, buscar a nuestros familiares, a nosotros, colectivos de búsqueda, madres rastreadoras, padres, hermanos, es nuestra realidad, el estar en campo y buscar a nuestros familiares de esa forma, en una fosa clandestina”.

Descartó hablar de cifras de desaparecidos en Mazatlán, sino de quienes faltan en casa.

“A mí no me gusta hablar de cifras exactas porque yo creo que más que números, más que carpetas, es alguien que falta en casa. Es mi hermano, es el hijo del compañero, el nieto, el cuñado, el esposo. Son cientos y cientos que faltan en casa”.

Martínez Carrizales citó que Mazatlán es el segundo municipio de Sinaloa con más desapariciones forzadas.

“Sí es que somos el segundo municipio en todo Sinaloa con más desapariciones, el puerto con más desapariciones, el primero es Culiacán y ni así hacen nada las autoridades por prevenir que estoy siga ocurriendo ni mucho menos se organicen para buscarlos”, reclamó.

A cinco años de buscar a su hermano, aseguró que continuará haciéndolo como lo hizo desde el primer día, desde el primer momento.

Mientras que las autoridades no le han dado avances ni a ella ni al resto de las familias, les pidió no dejar de alzar la voz.

“Absolutamente ninguna respuesta. En el caso de mi hermano en particular, se encuentra en la unidad antisecuestros, zona sur. No hay ningún avance más que el que nosotros llevamos a la carpeta. De ahí en fuera no hacen absolutamente nada de parte de la Fiscalía. Es importante que en este momento todos levantemos la voz para que este tipo de investigaciones finalmente concluyan y que se dé resultados”.

Y exhortó a la sociedad volvamos a respaldar a los familiares de cada desaparecido.

“Porque si no, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Vamos a continuar con más desapariciones como lo vemos a diario? Ya basta de todo eso”.

“Así es, es lo que nosotros pedimos como parte de colectivo de búsqueda, como rastreadoras, como hermana buscadora, que ya no haya más desapariciones”.