Aunque se aleja paulatinamente de las costas mexicanas, los desprendimientos nubosos del ciclón Dora en el Océano Pacífico fueron la causa de las lluvias la noche del lunes en Mazatlán y el pronóstico es que continúe para la tarde noche de este martes, manifestó el Coordinador Municipal de Protección Civil, Eloy Ruiz Gastélum.

“Estamos en plena temporada de lluvias, recordemos que estamos en el monzón mexicano también, bueno, pues es parte de la entrada de humedad que se está generando por el desprendimiento de las bandas nubosas externa de la hoy tormenta tropical ‘Dora’”, añadió Ruiz Gastélum, sobre las lluvias registradas la noche del lunes en Mazatlán y el sur de Sinaloa.

“La tormenta tropical ‘Dora’ no va a tener ninguna afectación directa a lo que es el municipio como tal ni el sur del estado como tal, pero los desprendimientos de bandas nubosas están generando ese tipo de afectación o ese tipo de lluvias aquí en la región”.

Precisó que las precipitaciones pluviales que cayeron durante la noche del lunes son las que estaban pronosticadas desde temprana hora, se presentó algo que se conoce como lluvias por sectores de la ciudad, de inicio se estaban recibiendo llamadas de que en la zona norte de estaba lloviendo bastante fuerte, pero no hubo ningún inconveniente, ningún apoyo, ninguna atención a la ciudadanía.

“Por ejemplo, en partes del Centro de la Ciudad casi no llovió, en parte oriente de la ciudad casi no llovió, entonces la lluvia se concentró en un sector muy específico de la ciudad y no causó mayores estragos y mayores problemas”, reiteró Ruiz Gastélum.