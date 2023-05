“Sí podemos, sí queremos, pero no se trata de sustituir a (Andrés Manuel) López Obrador, él es el gran dirigente del Siglo 21, la verdad, y lo que queremos es darle continuidad a esta transformación que inició con López Obrador”, expresó tras ser recibida en el puerto con pancartas y gritos de “¡Presidenta, Presidenta!”.

En la conferencia magistral expresó que lo que se busca es la continuidad de la Cuarta Transformación que encabeza López Obrador, que es de la misma magnitud que las de la Independencia, la Reforma y la Revolución, pues no se quiere que regresen los privilegios en los gobiernos ni la corrupción; se quiere que el gobierno sea primero para los pobres como en la actual administración federal y 22 estados del país gobernados por Morena.

Hoy son 40 mil jóvenes que asisten a la Universidad, que antes no tenían esa posibilidad y lo hacen de manera gratuita porque la educación es un derecho, no un privilegio, además se ampliaron hospitales en el trabajo al derecho a la salud, continuó en el evento en el que estuvo acompañada del Gobernador Rubén Rocha Moya y al que también asistieron los alcaldes de Mazatlán, Culiacán y Ahome, así como funcionarios públicos estatales y municipales, además de los miles de simpatizantes.

“Son proyectos que sirven para la Ciudad (de México), pero pueden potenciarse en otras ciudades de nuestro País, además de eso hicimos 16 parques públicos porque no había espacios públicos prácticamente en la ciudad, en las zonas más pobres no había parques, jardines, convertimos un canal del desagüe en un parque, un basurero, el más grande del oriente en un parque, 200 hectáreas de nuestros espacios públicos, desprivatizamos obras que estaban privatizadas y las convertimos en espacios públicos de la ciudad”, reiteró.

“Porque como dije al principio: universidades porque la educación es un derecho, mejor movilidad porque es derecho a tener buen transporte, espacio público porque es un derecho de los que viven en la ciudad, pero de todos los mexicanos y mexicanas a tener espacios dignos, esa es la gran diferencia de lo que había antes y lo que hay ahora, estamos mejorando el Metro de la Ciudad”.

También recalcó que todas las escuelas de la Ciudad de México tienen Internet gratuito, es la ciudad más conectada del mundo con Internet en cada punto porque esto también es un derecho; además se decidió hacer 204 centros comunitarios, entre otros puntos.

Subrayó que se cree en la educación, en la información y en la libertad, en la democracia y no se incrementaron los impuestos ni se endeudó a la ciudad para hacer todo eso porque se siguió el principio de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, cuando se erradica la corrupción, cuando se acaba con los privilegios alcanza para becas, escuelas, agua potable, drenaje y para mejorar la vida de la gente.

Ahí también reiteró que las mujeres tienen derechos, gobiernan para hombres y para mujeres, pero así como hay derecho a la educación, a la salud, al transporte digno, de igual manera las mujeres también tienen derechos.

“Durante años se dijo que las mujeres éramos solo para la casa, apenas hace 70 años conseguimos el derecho al voto, México tiene 200 años de País independiente y durante 170 las mujeres no podíamos participar, sólo hace 70 años, pero la Cuarta Transformación también ha abierto espacios para mujeres, hoy tenemos un Presidente con Gabinete paritario, mitad hombres, mitad mujeres, cuándo había habido eso antes”, subrayó.

“Hoy tenemos una mujer que es la Secretaria de Seguridad Pública del Gobierno federal, la mitad de los congresos son mujeres y la mitad hombres, hoy tenemos una Gobernadora del Banco de México, mujeres en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una Mujer encabeza el Instituto Nacional Electoral”.

Por su parte, el Gobernador de Sinaloa expresó que de acuerdo con el discurso de Sheinbaum Pardo, lo que se ha hecho en la Ciudad de México puede hacerse en todo el País.

“En el discurso de Claudia, lo dijo entre líneas, lo que ha hecho en la Ciudad de México puede hacerse en todo el País, quiero pedirle a Jesús Tarriba que venga, es mazatleco, Jesús va hacer sinaloense a Claudia, es su compañero, es su pareja, de tal manera que un pie está puesto aquí en Sinaloa, Jesús, el mazatleco”, expresó Rocha Moya.

“Lo que no les dije es que mi corazón está aquí en Sinaloa, fíjense, Sinaloa es el granero de México, principal productor de maíz y sin maíz no hay país, así es que sin Sinaloa no hay México y aquí sin Jesús pues tampoco hay Claudia, así que aquí está mi corazón, muchas gracias a todos y a todas”, expresó al Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Al término del evento en la explanada del Centro Internacional de Convenciones se registró nuevamente colapso vial en las avenidas Delfín y José Luis “Peche” Rice por el regreso de los miles de asistentes a sus lugares de procedencia.