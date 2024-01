”Es decir, donde se decide el voto hoy es en mayores de 35 años, no en menores ya no somos un país joven pues, o sea, este era un país joven cuando ustedes eran jóvenes, eso ya no es así, entonces yo me concentraría en las mujeres, yo creo que el grupo más importante con el que hay que hablar es con las mujeres, ellas son las que van a resolver esta elección y creo que la van a resolver en la dirección correcta”.

”Yo les sugeriría que tratemos de maximizar los resultados, es decir, no desperdiciemos la pólvora en infiernitos, y esto significa no le hagan tanto caso a los jóvenes, yo sé que es una cosa que a mucha gente le va parecer agresiva y no les gusta, pero yo sí hago números y entonces ya sé que los jóvenes no votan en general; dos, que la mayoría de ellos ahorita es proclive a Morena y tres que la mitad de los votantes en México tiene más de 35 años, es decir, donde se decide el voto hoy es en mayores de 35 años, no en menores”, continuó Schettino ante decenas de integrantes de la coalición Fuerza y Corazón por México, que apoya la candidatura presidencial de Xóchitl Gálvez.

”Y de seguridad lo acaba de decir Josefina también, los jóvenes en México mueren asesinados, eso no es una cosa normal, no es una cosa común, no pasa en otras otras partes del mundo, sólo pasa aquí, entonces creo que estos son argumentos que pueden ser útiles, pero yo lo platicaría con las mujeres sobre todo, ya saben: los hombres no valen la pena, y finalmente cómo incentivar a la gente, hay que movilizar a las personas convenciéndolos de que el futuro lo vamos a decidir en ese momento, si nos equivocamos en 2024 y Xóchilt no les gusta no pasa nada, si gana Morena la elección presidencial y controla la Corte no vuelven a tener una elección en su vida, no les digo a ustedes que ya están viejitos, pero a los jóvenes no la vuelven a tener”.

”A lo mejor este año ha habido un poquito más de dinero, efectivamente la economía se movió un poquito mejor este año, ya que se acuerda uno como estaba el 2018 la verdad es que estamos igual, osea, perdimos 5 años , pero ahorita en el corto plazo la gente emocionada y ahorita le llegan seis meses de golpe (de los programas sociales federales), pero la comida está significativamente más cara en buena medida por lo que platicaba Josefina, el crimen organizado está haciendo ya muy costoso el proceso para que llegue la comida a nuestras casas, en salud creo que la evidencia es clarísima, el dinero que le están mandando a los viejitos no les alcanza para comprar las medicinas que antes recibían gratis y que hoy no van a poder conseguir”, continuó.

”Son las mujeres las que deciden incluso en el interior de la familia, las que lideran las discusiones políticas con los hijos, con el marido, con la cuñada, con la nueva, con los vecinos, sí yo me concentraría con las mujeres, su energía, su creatividad, pero sobre todo están muy preocupadas, estamos muy preocupadas por la inseguridad, por la salud y por, pasan tantas cosas en este País, nos despertamos con tan malas noticias que creo que hay tanta conciencia cívica, no sé por qué nos seguimos haciendo guajes, majes o como se diga porque la verdad yo siento que la ciudadanía ha crecido, está más participativa por lo que pasa”, recalcó.

Reiteró que se ha cambiado como sociedad cívica, por lo que se debe invitar a las mujeres a votar a la hora de las reuniones, en los desayunos.

”Es nuestra última oportunidad en tercera llamada, tercera llamada, muy importante que comprendamos eso, así es que tienen ustedes una responsabilidad y ya no nos podemos hacer majes, ya no guajes porque majes era en los 60, pero ya no, ya no, ahí están las informaciones, incluso las redes sociales, entonces ya no podemos hacernos como que no pasa nada porque pasa mucho muy dramático, muy triste y les quiero advertir que votemos con voluntad y con ese poder sí lo vamos a lograr, estoy segura que sí lo vamos a lograr, pero nos tenemos que proponer, nos tenemos que comprometer y tenemos que salir a votar por Xóchitl”, subrayó Guadalupe Loaeza.

Por su parte Josefina Vázquez Mota pidió a los asistentes de Fuerza y Corazón por México, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional y en esta entidad también el Partido Sinaloense, que se debe salir con un plan de acción de cada uno de ellos, hacer grupos, ir a las comunidades con la gente.

”Lo que aquí se ha dicho, si nos equivocamos, y tengo la certeza de que no lo vamos a hacer, porque no tenemos que asegurarlo sino hacerlo, va a ser para muchos de nuestras generaciones la última votación de nuestra vida en libertad y democracia, no estamos exagerando, porque después de la Corte (Suprema de Justicia de la Nación) lo que sigue es el avispón, no hay futuro, ahí se cerró y jamás habíamos enfrentado esta situación y no merecemos enfrentarla”, recalcó.

Subrayó que antes se decía que se vivía al día, ahora se vive cada hora, cada minuto, se vive por instantes, no se puede normalizar toda la violencia verbal, odio y muerte en varias regiones del País.