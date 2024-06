Luego de que el domingo pasado se realizaran ‘pintas’ en la fachada, un vehículo y en la vialidad frente al Observatorio 1873 y con la posibilidad de enfrentar un proceso jurídico, integrantes del Colectivo en Defensa del Faro afirma que no fue vandalismo, fue una manera de hacer visible su protesta.

“¿Qué hace un movimiento cuando no lo escucha nadie? Sale a la calle y esto no es nuevo, tiene años. Cuando no se escucha a la gente qué es lo que tenemos que hacer, buscar el medio para que nos escuchen. Buscamos visibilizarnos, si no, ustedes (medios de comunicación) no estuvieran aquí (medios de comunicación), no se hubieran metido en la mesa de discusión del asunto del Faro”, señaló Gildardo Izaguirre, miembro del colectivo.