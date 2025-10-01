$!Las playas de Mazatlán también amanecieron con basura por las lluvias

Una gran cantidad de basura fue arrastrada por las lluvias durante la madrugada del miércoles y regresada a las playas de Mazatlán, que tuvo que limpiarse inmediatamente, informó Ángel García Contreras, director de la Administradora de Playas de Mazatlán.

Fue por la marejada, especificó, que la basura de todo tipo, desde plásticos, ramas y arbustos que fueron expuestos sobre la arena.