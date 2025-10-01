Mazatlán
Limpieza

Las playas de Mazatlán también amanecieron con basura por las lluvias

La Operadora y Administradora de Playas de Mazatlán informó sobre la puesta en marcha de trabajos de limpieza
Leticia López |
01/10/2025 13:55
Una gran cantidad de basura fue arrastrada por las lluvias durante la madrugada del miércoles y regresada a las playas de Mazatlán, que tuvo que limpiarse inmediatamente, informó Ángel García Contreras, director de la Administradora de Playas de Mazatlán.

Fue por la marejada, especificó, que la basura de todo tipo, desde plásticos, ramas y arbustos que fueron expuestos sobre la arena.

Dijo que fue en toda la franja de playas desde la zona de olas altas hasta cerritos donde la marejada arrastró la basura.

“En todas, salió por la marejada, pero en el dren que está entre en el hotel Holiday de Zona Dorada, arrastra la basura de los fraccionamientos aledaños. La marea regresa la basura que arrastran la lluvia y desemboca en el mar”, explicó García Contreras.

Sin embargo, cuadrillas de aseo y limpia del Ayuntamiento limpiaron varios todos los tramos de playas con más desechos, mediante un operativo de limpieza exhaustivo.

Este operativo se activó desde la mañana para mantener las playas limpias, destacó el funcionario municipal.

