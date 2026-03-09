$!Lavan fachada del Ayuntamiento de Mazatlán tras pintas durante la marcha del 8M

Luego de las pintas, mensajes y carteles que realizaron los colectivos feministas sobre el Palacio Municipal de Mazatlán el domingo en la Marcha del 8M, este lunes trabajadores del Ayuntamiento hicieron trabajos de lavado en la fachada del edificio para retirar la pintura de las paredes. Desde muy temprano, el personal de limpieza empezó a trabajar para retirar las pintas y carteles que rodeaban el Palacio Municipal y su explanada, lugar de concentración de los colectivos feministas al finalizar el evento, donde tuvieron su mitin y compartieron experiencias entre ellas.





A través de mangueras especiales, las personas encomendadas a la labor quitaron cada frase, rayón y pintura puesta ayer por los contingentes, con las que mostraban su descontento ante la violencia que siguen viviendo las mujeres hoy en día. Esta limpieza se llevó a cabo desde las 6:00 horas, iniciando con las paredes blancas del edificio y continuando con los pilares de fuera, los cuales lucían varios mensajes y papeles con fichas de desaparecidos.





Ya para el inicio de la jornada de trabajo, el Ayuntamiento ya estaba limpio en su mayoría. Asimismo, el edificio del Poder Judicial también amaneció esta mañana con la fachada completamente rehabilitada, luego de que los colectivos realizarán pintas durante su marcha.





